Il trono di spade è finito, l’ottava stagione è stata tra le più discusse e ancora oggi, a mesi di distanza dall’ultimo episodio di una delle saghe più seguite al mondo, se ne continua a parlare. Complice anche la nomina di Kit Harington ai Golden Globes per il ruolo di John Snow – scelta molto criticata dal web. Resta il fatto che la stagione conclusiva de Il Trono di Spade ha lasciato sospese molte domande, tra cui ne spicca una: che ne ha fatto Drogon di Daenerys?

Che fine hanno fatto Daenerys e Drogon?

LEGGI ANCHE> Sophie Turner: «Ecco di chi è la tazza apparsa nell’episodio de Il trono di spade»

L’allerta spoiler ormai è superflua, ma meglio avvertirvi.

Il destino riservato a Daenerys è stata una delle scelte più criticate dal pubblico: la madre dei draghi, dopo aver conquistato il potere, viene uccisa dal suo amato John Snow, e muore senza essersi mai seduta sul Trono di Spade. Trono che viene distrutto da Drogon, unico dei suoi draghi ancora in vita, che lo brucia devastato dal dolore di aver perso sua madre. Poi, prende il cadavere di Daenerys e vola via lontano. E poi?

Molte congetture sono state fatte: una delle più accreditate è che Drogon si fosse cibato del corpo di Khaleesi. Una ipotesi che aveva attraversato anche la mente di Emilia Clarke dopo aver letto nel copione quale fosse il destino riservato al suo personaggio. Tanto che lo avrebbe chiesto ai due produttori. «Drogon non ti mangerà. Non è un gatto – hanno risposto i due showrunner – Non hai visto con quanta grazia ti ha preso in braccio?». A raccontarlo è lei stessa nelle interviste extra incluse nel cofanetto dell’ottava stagione. E sono proprio David Benioff e D.B. Weiss a svelare che fine abbiano fatto Drogon e Daenerys: l’ultimo dei draghi ha portato sua madre a Volantis, luogo dove d’origine dei draghi e della dinastia dei Targaryen. La più antica delle Città Libere di Essos è fondamentalmente la casa di Drogon e Daenerys, ed è lì che il figlio ha voluto riportare sua madre, uccisa dalla brama di potere che l’aveva, inevitabilmente e inesorabilmente, corrotta.

(Credits immagine di copertina: fermo immagine youtube)