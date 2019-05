Sophie Turner: «Ecco di chi è la tazza apparsa nell’episodio de Il trono di spade»

Sophie Turner è sulla cresta dell’onda: si è recentemente sposata con il fidanzato Joe Jonas, con cui ha sfilato sul red carpet del Met Gala, il film della saga X-Men: Dark Phoenix dedicato al suo personaggio ha riscosso un grandissimo successo, e il suo ruolo di Sansa Stark ne Il trono di spade è tra i più amati. Ospite da Jimmy Fallon, l’attrice ha voluto fare chiarezza sulla tazza apparsa nel quarto episodio, e allontana le accuse: «Non è mia, guardate bene» e punta il dito sulla nemica-amica.

Sophie Turner: «Ecco di chi è la tazza nell’episodio de Il trono di spade»

L’errore, o la distrazione, è saltato agli occhi di tutti. Cosa ci fa una tazza simile a quelle di Starbucks a Grande Inverno? Il cup-gate è stato tra gli argomenti più discussi dopo la messa in onda del quarto episodio dell’ottava e conclusiva stagione de Il trono di Spade. Jimmy Fallon venerdì ha invitato Sophie Turner nel suo show serale per fare chiarezza su chi sia il colpevole. Inizialmente, si era pensato proprio a lei come responsabile. In una delle foto del backstage si vede infatti l’attrice sposare insieme a Bella Ramsey, interprete di Lyanna Mormont, e in mano ha proprio quella tazza. Jimmy Fallon, con la sua solita ironia, decide allora di incolparla: «sei tu la colpevole» le dice. Ma Sophie Turner ha qualcosa da ridire, e dopo aver preso in giro le capacità investigative del conduttore, rivela la sua versione.

Sophie Turner punta il dito contro Emilia Clarke per la tazza di Starbucks a Grande Inverno

«Spoiler: Lyanna Mormont muore, e la tazza appare in un episodio successivo alla sua morte» dice Sophie Turner rispondendo alle accuse di Jimmy Fallon, «sono due scene diverse». In più, tutto il cast ha le stesse tazze spiega ancora. «Quindi – continua Turner – voglio dire, guardate a chi sta di fronte: Emilia Clarke». Sansa insomma continua a puntare il dito contro Daenerys, dentro e fuori dal backstage. In effetti, l’attrice che interpreta la madre dei draghi aveva postato una foto su Instagram in cui la si vede tenere tra le mani proprio lo stesso tipo di tazza. «Sono forse inciampata sulla verità?» si legge nella didascalia. Forse un’ammissione di colpa, il mistero continua.

(Credits immagine di copertina: fermo immagine video YouTube The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)