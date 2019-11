I soci di Taiwan lasciano Berloni e l’azienda di Pesaro va in liquidazione

Cucine Berloni è uno dei marchi storici del settore manufatturiero italiano. Gli elementi di arredamento made in Italy sono entrati nell’immaginario collettivo: un gruppo che è stato solidissimo e che ha dettato la linea per decenni a tutta la concorrenza. Ora, però, quello stesso gruppo – che sembrava aver ritrovato la quadratura del cercio dopo la crisi del 2013 – è nuovamente in difficoltà. E non da un punto di vista prettamente economico, visto che il 2019 si era chiuso con un fatturato di quasi 20 milioni. Ma da quello societario con i soci di Taiwan, che si erano presentati proprio sei anni fa per salvare gli stabilimenti, che hanno deciso per il disimpegno.

Cucine Berloni in liquidazione

Così, da questo punto di vista, l’impresa della famiglia Berloni – che era rimasta sempre in società, sebbene con quote minoritarie, ma che aveva garantito la continuità con il territorio e con la sua tradizione – diventa sempre più difficile.

Una situazione inaspettata per il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ha affermato di essere venuto a conoscenza delle difficoltà dell’azienda soltanto nelle ultime ore. Come ha affermato al Resto del Carlino, infatti, il primo cittadino ha intenzione di adoperarsi al fine di offrire un aiuto e un supporto per i lavoratori dell’azienda (85 al momento) e per l’indotto: «Un fulmine a ciel sereno. Sono sconcertato, convocheremo subito un incontro coi vertici dell’azienda e con i sindacati, coinvolgendo anche la Regione».

Cucine Berloni, il tentativo di salvataggio

«Dopo la crisi del 2013 questo marchio storico – continua Ricci – si erano salvati almeno un terzo dei lavoratori e la produzione attuale non era negativa perché pareva che si fosse ripresa». L’obiettivo dell’amministrazione di Pesaro è quello di salvare il marchio, un target condiviso anche dalla famiglia Berloni.

Intanto, sta partendo la gara di solidarietà: si annuncia un Natale difficile per i lavoratori di Pesaro e per gli stabilimenti. La fine dell’anno è sempre un momento critico per le aziende e lo è ancor di più in mancanza delle risorse e della struttura finanziaria garantita dagli investitori.