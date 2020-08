Barca di migranti si incendia al largo di Crotone: ci sono feriti anche tra i finanzieri | VIDEO

Una barca di migranti al largo delle coste del Crotonese si è incendiata nel corso delle operazioni di soccorso portate avanti dalla Guardia di Finanza. A darne notizia è il quotidiano Il Crotonese, che è in grado anche di mostrare le immagini di una densa colonna di fumo che si è alzata dallo scafo che portava diversi migranti a bordo.

LEGGI ANCHE > Morte le due bambine colpite da un albero a Marina di Massa

Il video dell’incendio della barca dei migranti a Crotone

Secondo quanto riportato, il carburante a bordo si sarebbe incendiato per un motivo accidentale durante le operazioni di trasbordo: diversi naufraghi sarebbero ustionati, due finanzieri sono stati feriti, alcuni migranti – almeno tre secondo le prime indiscrezioni – sarebbero dispersi. Sul posto è intervenuta l’unità del 118 del Suem di Crotone, ma anche i mezzi della Capitaneria di Porto di Crotone e della Guardia di finanza.

Sulla barca, sarebbero stati 23 i migranti a bordo. Di questi, 20 sono stati soccorsi (alcuni di loro sono in gravi condizioni e sono stati trasportati anche presso l’ospedale di Catanzaro), altri tre – al momento – risultano dispersi, anche se è sempre complesso avere contezza dei numeri esatti in situazioni di emergenza come queste. Il barchino con i migranti a bordo era stato individuato nella notte: questa mattina sarebbe dovuto avvenire il trasbordo che, tuttavia, ha presentato i problemi che hanno portato all’incendio.