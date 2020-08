Due bambine, quattordici anni e due anni e mezzo, sono morte in seguito alle ferite da un albero caduto su una tenda da campeggio a Marina di Massa. Sono state trasportate in ospedale: la bambina più grande è stata trasportata in ospedale, dove purtroppo è deceduta nel corso della mattinata, mentre per la più piccola non c’è stato nulla da fare nemmeno all’arrivo dei soccorsi. Nella nottata si è abbattuto un violento temporale sul litorale toscano, con il maltempo che, in queste ore, si sta spostando nell’Italia centrale.

Nel camping a Marina di Massa è stato un pioppo di 4 metri ad abbattersi su una piazzola occupata da una tenda con all’interno una famiglia straniera di 5 persone. Colpiti anche degli adulti, che tuttavia sono illesi.

LEGGI ANCHE > Maltempo in Lombardia, esondato il Seveso: strade allagate

Marina di Massa, due bambine travolte da un albero

I soccorsi, che pure hanno potuto contare su mezzi del 118 da Massa e Querceta, su un’ambulanza da Massa, su carabinieri e vigili del Fuoco, sono stati rallentati perché l’elisoccorso – che era stato chiamato per agevolare il trasporto delle bambine in ospedale – non è riuscito ad alzarsi in volo a causa del forte vento.

Non solo Marina di Massa, i disagi del maltempo

I venti stanno battendo l’Italia settentrionale e quella centrale: il maltempo ha provocato una serie di disagi a Montecchia di Corsara, dove alcuni edifici sono stati letteralmente scoperchiati e dove una struttura pubblica come il Palazzetto dello Sport ha subito gravi danni e lesioni proprio per il violento acquazzone che si è abbattuto sulla città del Veronese.

In provincia di Varese, invece, in seguito alle forti piogge della nottata, i soccorritori stanno cercando un disperso. Il 38enne sarebbe stato travolto e sorpreso dalla piena di un torrente. Difficile che la persona possa essere ritrovata ancora in vita: l’allarme è stato dato da un suo amico che ha assistito alla piena che ha travolto l’uomo, le ricerche sono andate avanti per tutta la serata di ieri, ma sono state interrotte nella notte anche a causa di un peggioramento delle condizioni meteo.