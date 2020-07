Maltempo in Lombardia, strade allagate a Milano e provincia. Esonda il Seveso | VIDEO

Il nubifragio era annunciato e dalle prime ore del giorno si stanno riscontrando già molte difficoltà in Lombardia. Strade invase dall’acqua, mezzi bloccati sotto le gallerie per via degli allagamenti. La bomba d’acqua a Milano è arrivata, come indicato ieri dalla Protezione Civile, poco dopo l’alba e ha già provocato tantissimi disagi, soprattutto per chi è in strada per andare a lavoro. Le immagini che arrivano dai social mostrano una situazione che, purtroppo, abbiamo già visto nei mesi scorsi. E ora, come spesso accade, sale l’allerta per i fiumi Seveso e Lambro.

Le zone maggiormente colpite dalla bomba d’acqua a Milano sono quelle a Nord del capoluogo lombardo, in particolare tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Ecco alcune immagini pubblicate dagli utenti sui social network.

Bomba d’acqua a Milano, le immagini degli allagamenti

Come spesso capita, il fiume Seveso è già inondato in alcune zone del comune meneghino: tra viale Sarca, Niguarda e viale Zara.

Il traffico, per via delle strade non percorribili a causa della quantità d’acqua sulla carreggiata, è in tilt come spesso accade nel capoluogo lombardo a causa di eventi climatici simili.

Traffico in tilt e strade invase dall’acqua

Sono già state numerose le chiamate ai vigili del fuoco. Alcuni mezzi, infatti, sono rimasti bloccati nei sottopassaggi dove si sta accumulando moltissima acqua. Un problema atavico che porta i cittadini milanesi a trovarsi di fronte alla stessa situazione da anni.

(foto di copertina e video: da Twitter)