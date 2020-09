Oscar, dal 2022 per concorrere come Miglior Film occorrerà rispettare determinati criteri di inclusione

I film che concorreranno nella categoria Miglior Film dal 2022 dovranno saper riflettere le diversità di cui il mondo si compone. Questo vuol dire, in sostanza, che ci saranno dei precisi criteri inclusione Oscar da rispettare stabiliti da un regolamento di ammissibilità delle opere. Niente statuetta e tolta la possibilità di concorrere ai film che non rispetteranno queste regole a favore dell’inclusione di donne, persone di etnie diverse, persone della comunità LGBTQ e persone diabili.

Si dovranno rispettare due dei quattro standard previsti

Per l’edizione del 2021 è troppo tardi – considerata tutta la questione della pandemia che già ha influenzato il posticipo degli Oscar 2021 ad aprile -, quindi se ne parlerà in quelle del 2022 e del 2023. Per ricevere la statuetta di Miglior Film le pellicole candidate dovranno mostrare, tramite un apposito modulo confidenziale, di rispettare almeno due dei quattro standard di inclusione previsti. Queste regole varranno solo per la categoria Miglior Film e – almeno per ora – tutte le altre categorie manterranno i loro requisiti attuali.

Lo scopo dei criteri inclusione Oscar è far riflettere sulla pluralità del mondo

La lotta per l’inclusione agli Oscar va avanti da parecchio ma ancora non si sono raggiunti gli standard agognati. Nel 2016, per esempio, tra i 20 candidati come Miglior Attore non figurava nemmeno una persona nera. L’esigenza che si vuole soddisfare è quella di riuscire a nominare film diversi nel cast, nei registi, nello staff tecnico che c’è dietro. L’attuale presidente dell’Academy David Rubin e l’amministratore delegato Dawn Hudson hanno affermato che «l’apertura deve allargarsi per riflettere la pluralità della nostra popolazione globale, sia nella creazione dei film, sia nel pubblico che incontreranno. L’Academy si impegna a svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare a rendere tutto ciò una realtà».