Meta annuncia il suo progetto Creators of Tomorrow e svela i nomi dei 150 content creators scelti

Meta ha svelato i nomi dei 150 creator digitali emergenti, provenienti da diversi Paesi nel mondo, che si sono distinti per la capacità di realizzare contenuti video e format originali, coinvolgenti e interattivi sulle app come Intagram e Facebook. Tra questi ci sono anche 10 italiani.

I 15o content creators sono stati selezionati nell’ambito della campagna Creators of Tomorrow ideata da Meta per mettere in luce la prossima generazione di voci che stanno contribuendo alla nascita di una nuova ondata di contenuti digitali. I 10 talenti italiani rappresentano tutti i content creators che ogni giorno utilizzano le app di Meta per esprimersi e promuovere la loro professione.

I 10 Creators of Tomorrow italiani

I 10 Creators of Tomorrow italiani provengono da background diversi: chi dal mondo del gaming, come Fjona Cakalli, ideatrice di Games Princess, il primo sito italiano dedicato ai videogiochi gestito esclusivamente da ragazze. C’è chi si sta affermando nel mondo della moda come Aya Mohamed, Sumaia Saiboub e Eugenia Longo. Ci sono poi le food creator come Francesca Fariello e Chiara Ratti, ideatrici di Cibosupersonico che propongono ricette di piatti sani e completamente plant-based; e Chiara Rasparini, ideatrice di Chiara’s Cakery che ha aperto un suo blog dedicato alla pasticceria. C’è poi creator Macy Fancy che si occupa di temi Fashion, Beauty e Lifestyle. C’è la campionessa di nuoto paralimpica Arianna Talamona, che ha raccontato la propria esperienza sui social, Francesco Spedicato, che utilizza le piattaforme Meta per ispirare attraverso i suoi disegni e infine Giuseppe Casciano, in arte Ceppeland, un programmatore, musicista e videomaker specializzato in effetti visivi.

Meta ha annunciato che nei prossimi mesi darà vita a una serie di progetti e iniziative che avvicinerà i creators alla cultura aziendale di Meta, metterà in luce il loro talento e gli permetterà di fare passi avanti nella crescita delle proprie carriere. Meta organizzerà dei workshop in presenza dedicati a ciascuno di loro. In Italia, in particolare, si terrà una masterclass per permettere loro di esprimere al meglio la loro creatività sulle nostre piattaforme attraverso le diverse funzionalità a loro disposizione. Meta vuole anche offrire ai creator l’accesso a esperienze ed eventi unici, che li possano ispirare a creare contenuti originali. Tutti i Creators of Tomorrow alla EMEA Creator Week, che si terrà per la prima volta a novembre a Londra, presso la Tate Britain dove i creators di Meta avranno anche la possibilità di conoscersi di persona.