Oltre 41mila casi in Francia, in Europa il Covid fa sempre più paura

Si fa sempre più grave l’emergenza Covid in Europa. Dopo la Spagna che ieri ha superato il milione di casi dall’inizio della pandemia, nelle ultime 24 ore la Francia ha fatto registrare oltre 41mila casi, portandosi a quota 99,043 contagiati totali e si prepara domani a superare la soglia psicologica del milione di positivi.

LEGGI ANCHE > Emergenza Covid, la Spagna supera il milione di contagiati

Il Covid in Europa: Francia, Spagna e Regno Unito ma non solo

L’emergenza Covid in Europa ha il suo epicentro in Francia, Spagna e Regno Unito. Ma è Oltralpe che la situazione si complica maggiormente con 41,622 nuovi casi nelle ultime 24 ore, un nuovo triste record, che avvicina la Francia al milione di contagiati dall’inizio della pandemia. Tanti anche i morti (165) con il primo ministro francese che, per arginare la pandemia, ha annunciato l’estensione del coprifuoco notturno nel Paese a 54 delle sue 101 aree amministrative del Paese, compresa la Polinesia, con due terzi della popolazione sotto restrizioni. Con la “seconda ondata” di coronavirus, infatti, i tassi di infezione nel Paese sono aumentati del 40% in una settimana e ora si attestano intorno ai 251 ogni 100mila abitanti. Situazione simile in Spagna, dove nelle ultime 24 ore i casi sono stati 20,986 e da sabato a Madrid scatterà il coprifuoco notturno. A preoccupare autorità ed esperti è però la dichiarazione del ministero della Salute per cui sarebbe plausibile che gli attuali 1,090,521 contagiati siano soltanto fra il 60% e l’80% del totale reale di casi. E anche nel Regno Unito nelle ultime ore i casi hanno superato quota 20mila, portando il totale dei contagiati totali a 810,467 e con le 189 vittime della giornata che sono state il numero più alto in Europa. Peggiora la situazione anche in Germania, con 12.519 nuovi casi, mentre in Belgio i nuovi contagiati sono 13,227 e l’ex premier ed attuale ministra degli Esteri, Sophie Wilmes, positiva al coronavirus, è stata ricoverata in terapia intensiva. In Slovenia invece la seconda giornata record per numero di contagi ha portato alla chiusura di negozi, alberghi, attività commerciali e altre attività ma anche di asili e scuole medie inferiori con l’intero Paese che, di fatto, è in zona rossa.

Il Covid in Europa, ma anche nel mondo

Se il Covid in Europa è forse nella sua fase più acuta, a livello globale i numeri parlano ormai di quasi 42 milioni di contagiati dall’inizio della pandemia, con 1,141,499 morti. Numeri terrificanti, con gli Stati Uniti che restano il Paese più colpito al mondo dal virus con 66,438 nuovi positivi nelle ultime 24 ore per un totale di 8,651,788 contagiati dall’inizio della pandemia e di oltre 228mila morti.

(foto di copertina dalla pagina Instagram lucasbarioulet)