Cosa si potrà e cosa non si potrà pubblicare su OnlyFans

Il prima e il dopo. La svolta di OnlyFans ha fatto storcere il naso ai creator e agli assidui frequentatori della piattaforma. I contenuti sessualmente espliciti saranno vietati – come annunciato nei giorni scorsi – a partire da venerdì 1 ottobre 2021. Niente più “porno” (soft o hardcore), anche se questi filmati sono stati per anni il core-business del sito e di chi lo ha utilizzato per guadagnare soldi. Ma cosa cambia rispetto al passato?

Le novità sono inserite nella nuova policy pubblicata online da OnlyFans. Rispetto all’attualità e al recente passato, dal prossimo 1 ottobre saranno estesi i divieti per alcuni contenuti sessualmente espliciti. I nuovi termini di utilizzo, dunque, restringono ancor di più i confini entro i quali un creator potrà muoversi nella pubblicazione dei suoi contenuti, con un’annessa fine del mondo pornografico all’interno della piattaforma.

OnlyFans, cosa si potrà e cosa non si potrà pubblicare

Nella nuova policy di OnlyFans pubblicata sul sito ufficiale della piattaforma, si spiega nel dettaglio come dal prossimo 1 ottobre entri in vigore il divieto di pubblicazione di contenuti che «mostrano, promuovono, pubblicizzano o fanno riferimento a “condotte sessualmente esplicite“». A cosa si fa riferimento? Non al nudo integrale (che ancora è consentito).

Rapporti sessuali reali o simulati, inclusi genitali-genitali, orali-genitali, anali-genitali o orali-anali, tra persone di qualsiasi sesso;

masturbazione reale o simulata;

qualsiasi esibizione estrema o offensiva dell’ano o dei genitali di qualsiasi persona;

materiale reale o simulato raffigurante fluidi corporei comunemente secreti durante la condotta sessuale.

Il che si traduce nell’indicazione temporale entro cui tutti questi contenuti dovranno essere rimossi. Perché se il divieto di pubblicazione parte il prossimo 1 ottobre, saranno concessi altri due mesi ai creator per cancellare dalla propria libreria video quel che hanno realizzato e condiviso con in propri fan nel corso dei giorni, settimane, mesi e anni precedenti. Nello specifico, infatti, nelle modifiche alla policy compare questa indicazione: «Tutti i contenuti esistenti che mostrano, promuovono, pubblicizzano o fanno riferimento a “condotte sessualmente esplicite” devono essere rimossi prima del 1 dicembre 2021 o entro qualsiasi altra data che comunichiamo agli Utenti».