L’altra faccia di OnlyFans: la piattaforma (a breve anche app) “senza nudi”

Si chiama OfTv, dove “OF” sta per OnlyFans e “Tv” sta – per l’appunto – per tv. Si tratta di un progetto lanciato qualche mese fa dagli stessi ideatori della piattaforma in streaming diventata famosa perché permette alle e ai creator di condividere con i propri “fan” scene intime e di nudo (il tutto dietro compenso, anche sotto forma di abbonamento). A differenza della versione primordiale, però, questo nuovo sito – che a breve sarà sviluppato anche sotto forma di applicazione mobile per iOS e Android – non ospita contenuti di nudo.

Il progetto è online da diversi mesi, ma non è mai stato pubblicizzato da OnlyFans. Negli ultimi giorni, invece, i genitori di questa nuova piattaforma ne hanno iniziato a parlare. E dando una rapida occhiata ai contenuti pubblicati sul sito, appare evidente come la strategia sia quella della diversificazione del mercato che aprirà le porte anche a nuove tecnologie che, in precedenza, erano inibite per via dei contenuti a luci rosse.

OfTv, la costola di OnlyFans senza nudi (e abbonamenti)

Molti dei creator sono gli stessi che già spopolano su OnlyFans (e anche questo non è un caso in ottica di diversificazione del pubblico e della platea di utenti), ma i video pubblicati nel già folto catalogo di OfTv hanno tutti una peculiarità: non vi è alcuna scena di nudo e chi appare davanti a una telecamera lo fa con gli abiti addosso. Insomma, una differenza sostanziale. E non è un caso. Proprio per via di quel nudo imperante che correva e corre su OnlyFans, la piattaforma non ha mai potuto evolversi in un’applicazione mobile. I regolamenti stringenti, infatti, non permettono lo sviluppo di app di questo tipo. Con questa svolta “puritana”, invece, OfTv potrà avere presto anche la sua versione mobile.

(foto di copertina: da profilo Twitter di OfTv)