Cosa cambia con il Dpcm del 31 luglio

A partire da domani entra in vigore il Dpcm 31 luglio, in vigore nel mese di picco del turismo. Cosa cambia? Sostanzialmente non molto. La mascherina rimane obbligatoria nei luoghi al chiuso e all’aperto quando ci si trova in mezzo ad assembramenti. Oggi è previsto un incontro tra governo e regioni per aggiustare il tiro a seconda delle situazioni delle singole realtà. Arriva il via libera tanto atteso per fiere, crociere e discoteche, ma con prescrizioni severe da rispettare.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, per la prima volta da settimane sono aumentati i ricoveri in ospedale

Il rinnovo delle misure approvate con l’ultimo Dpcm 31 luglio

Dopo aver prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre il governo si accinge a rinnovare le misure per il contenimento attualmente in vigore e valide da due settimane a questa parte. Ci sono una serie di novità che riguardano alcune regioni dove la curva di contagio continua ad essere in discesa e che saranno rese note oggi, dopo l’incontro tra governo e regioni. L’incontro ha lo scopo di stabilire una serie di linee guida per evitare che il mese di agosto diventi causa di nuovi focolai così come sta accadendo all’estero. L’idea guida è quella di fare un passo ulteriore verso la normalità, seppure rimanendo prudenti.

Discoteche, crociere e fiere ripartono

Dopo aver rimandato la riapertura di fiere, discoteche e crociere – che avrebbero dovuto avere il via libera lo scorso 14 luglio – domani tutto dovrebbe cambiare. A meno che la curva di contagi non restituisca un’impennata dei nuovi casi nella giornata di oggi, il via libera dovrebbe esserci con alcune regole da rispettare. Già i governatori si sono mossi verso questa direzione, complice il fatto che in estate le persone passino la maggior parte del tempo all’aperto. Discoteche, fiere e crociere dovrebbero poter quindi operare nel rispetto delle misure anti contagio ovvero con l’obbligo di mascherina qualora non si potesse mantenere la distanza di sicurezza.