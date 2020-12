L’eleganza di Corrado Augias a Cartabianca, “impressionato” dalle capacità di Salvini

Non in senso buono, ça va sans dire. L’eleganza con la quale Corrado Augias – giornalista ed ex politico italiano, volto della storica sinistra del nostro paese – dice la sua a Matteo Salvini chiedendo «due minuti» a Cartabianca e ricevendo rispetto e silenzio – cosa molto rara – da parte di Matteo Salvini ha impressionato molti. Il video dei due minuti chiesti da Corrado Augias a Matteo Salvini ha fatto il giro del web e le facce attonite del politico leghista sono tutto un programma.



Augias Salvini: «Ammirato dalla sua capacità di creare un frullatore in cui tutto si mescola»

#CorradoAugias: “Salvini dal vivo è impressionante. Sono ammirato dalla sua capacità di creare un frullatore in cui tutto si mescola. Dall’Ungheria ai cani per ciechi.”#cartabianca pic.twitter.com/JyhpgRIFS7 — #cartabianca (@Cartabiancarai3) December 1, 2020

Corrado Augias su Salvini dice una grande verità: la comunicazione del leghista si basa sulla confusione. Lui non chiarisce, confonde. Lui non spiega, mette carne a fuoco a caso. L’educazione con la quale Corrado Augias domanda due minuti a Bianca Berlinguer e il silenzio con cui Salvini ascolta le sue parole – a parte un «che è successo?» detto con il viso attonito di chi teme quanto sta per essere affermato – rendono l’intervento dello scrittore un momento di televisione che non è di certo passato inosservato.

Per i social Salvini asfaltato da Augias

L’ironia non ha certo tardato ad arrivare sui social e in moltissimi hanno apprezzato il momento in cui Augias, rispettosamente, è passato come un treno su Matteo Salvini grazie a quelle sue parole.

Dai su non demoralizzarti pensa che c’è chi sta peggio di te. Prova a pensare al coraggio dimostrato da #salvini ospite a #cartabianca che si è dovuto far asfaltare da #Augias 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/vQ9avMmIAe — Alessandro Brandi (@alexbra67) December 2, 2020

Ma salvini non ha capito che Augias lo stava sfottendo.Credeva fosse un complimento….. — Armando (@Armando65741856) December 2, 2020

Grande Augias ed irraggiungibile per Salvini, pietoso Salvini, vuoto come sempre, una campana stonata. https://t.co/MBfVFonYZO — marina mogarelli (@marinamogarelli) December 2, 2020