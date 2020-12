Il non detto: quando FdI se ne fregava della privacy e fotografava i citofoni

Ed eccola qua la politica, nella sua splendente coerenza. Tutto riassunto in un post pubblicato da Giorgia Meloni (e condiviso da Giorgia Meloni) sulla lotteria degli scontrini. Un commento intriso di rabbia e teorie del complotto in difesa – perché questo è il termine che piace molto alla segretaria di FdI – della privacy degli italiani che, secondo lei, sarebbe messa a repentaglio (si dice certa di questo) qualora si partecipasse al concorso. Insomma, Meloni contro lotteria degli scontrini, ma quando i suoi deputati e consiglieri fecero un video-censimento delle case popolari a Bologna pubblicando sui social le immagini con nomi e indirizzi (erano ampiamente individuabili dai loro discorsi) degli stranieri, fu proprio lei a difenderli.

Già oggi abbiamo spiegato e sottolineato come il grido di allarme di Giorgia Meloni contro lotteria degli scontrini fosse del tutto immotivato, fuori luogo e senza senso. La leader di Fratelli d’Italia ha puntato il dito facendo nomi e cognomi: da Conte a Casalino, passando per Di Maio e Gualtieri. Fino ad arrivare, pensate un po’, all’Agenzia delle Entrate. Mentre la Nasa era impegnata in altro.

🔴 #LOTTERIADEGLISCONTRINI: Vale così poco la tua libertà❓ Manda al diavolo questi accattoni che abbiamo al Governo e non registrarti a questo umiliante gioco, fai vedere loro che gli italiani non vendono la loro dignità e libertà a buon prezzo, a differenza di chi ci governa. pic.twitter.com/avkSPoZwL2 — Fratelli d’Italia 🇮🇹 (@FratellidItalia) December 1, 2020

Meloni contro lotteria degli scontrini, ma sì ai video-censimenti degli stranieri

Ed ecco che, allora, torna a riecheggiare nell’aria quella sua giustificazione e non condanna nei confronti del deputato Galeazzo Bignami e del consigliere comunale di Bologna Marco Lisei che, nel novembre 2019, si prodigarono in un grande atto di difesa della privacy, pubblicando sui social un video in cui indicavano nomi e cognomi sui citofoni di chi viveva nelle case popolari. Lì era un chissenefrega della privacy. Oggi, per un altro pugno di voti, la privacy torna a essere la vacca sacra da mungere. Come accade per Salvini e il suo gioco per vincere una telefonata con lui. Ma a loro – e alla politica in generale – non frega nulla e non è mai fregato nulla della vostra privacy. Sapevatelo.

(foto di copertina: da profilo social di Giorgia Meloni)