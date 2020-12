«Vinci una telefonata con Matteo Salvini!», bastano i tuoi dati Instagram

“Vinci una telefonata con Matteo Salvini!”. Barattare i propri dati – in particolare quelli relativi al profilo Instagram – con la possibilità di scambiare qualche parola con Matteo Salvini al telefono. La trovata social del team del leghista gira online da oggi tramite un post sponsorizzato su Facebook – post non visibile sulla sua bacheca ma che compare solamente a coloro che sono stati individuati come target -. «Vinci una telefonata con Matteo Salvini!» è un palese modo per aumentare i suoi follower su Instagram, come è facile constatare.

Salvini punta a Instagram dove Smask non opera più di tanto

Come fa notare Bufale.net, Instagram non è stato scelto a caso. La piattaforma ha per la comunicazione del leghista un valore strategico preciso in questo momento poiché Smask – piattaforma che nasce e che esiste per smascherare la comunicazione social di Salvini e demolire la Bestia – non è attiva in maniera incisiva sul social delle foto. Finora Salvini non ha grandi numeri su Instagram se paragonati agli altri social e “Vinci una telefonata con Matteo Salvini!” mira a rimediare proprio in questo ambito. Il post sponsorizzato su Facebook fornisce istruzioni precise per vincere una delle cinque telefonate con il leader leghista messe in palio.

Come partecipare a “Vinci una telefonata con Matteo Salvini!”

Per partecipare occorre andare su Instagram e seguire il profilo di Salvini. Una volta cliccato su “segui”, essendo follower, sarà sufficiente recarsi sul portale apposito dedicato al concorso dove – per terminare il procedimento – occorre inserire io propri dati. Quelli richiesti sono: nome, cognome, numero di telefono e nome profilo Instagram – tramite il quale si attesta di essere diventati follower di Salvini sul social -. Viste le precedenti trovate dello staff di comunicazione di Matteo Salvini non sorprende di sicuro questo modo di fare che, però, sembra essere molto poco adatto a un politico.