Salvini non si preoccupa dei microfoni e dice che la Raggi «è scema proprio»

C’è un certo atteggiamento di leggerezza nell’epoca dell’onnipresenza mediatica. Matteo Salvini sembra non curarsi assolutamente delle telecamere e dei microfoni che ha di fronte e si lascia andare a un commento davvero triste nei confronti della sindaca di Roma Virginia Raggi. La correttezza istituzionale che, anche in un dibattito molto duro, la politica ha cercato di mantenere sempre, in questo caso sembra davvero non esistere. Così, Salvini dichiara candidamente che la «Raggi è scema proprio».

«Raggi scema proprio», la frase di Matteo Salvini

Il leader della Lega, oggi, si è recato presso il parco archeologico di Centocelle, uno dei quartieri periferici della Capitale. È stato accolto da un nutrito gruppo di sostenitori della Lega. In questa circostanza, i simpatizzanti del Carroccio gli leggono alcuni tweet della sindaca, attraverso i quali la prima cittadina prometteva delle bonifiche dei campi rom.

«Oggi che non abbiamo parlato di campi rom – interviene Salvini – lei vuole riprendere il discorso dei campi rom? Davvero? E cosa dice? Che noi abbiamo aperto i campi rom? Ma questa è scema proprio». Un accento di disprezzo notevole nella voce di Matteo Salvini che non si cura dei tanti microfoni e delle telecamere presenti davanti a lui. O – meglio – se ne accorge e li utilizza proprio per veicolare questo messaggio condito dall’insulto.

Poi, il leader della Lega continua: «Ha fatto il sindaco per quattro anni e mezzo e usa ancora il futuro? Faremo, vedremo. L’unico messaggio glielo lanceranno i romani ad aprile quando le faranno bye bye». Il riferimento, chiaramente, è alle imminenti elezioni nella Capitale, con la sindaca uscente che ha riproposto la sua candidatura e con il centrodestra al completo che proverà a sottrarre l’amministrazione di Roma al Movimento 5 Stelle.