Coronavirus, rimandato anche Vinitaly: si farà a giugno

Anche Vinitaly, la più importante e grande manifestazione enologica d’Italia, deve rimandare l’appuntamento di quest’anno a causa del coronavirus. L’evento, finora, era previsto tra il 19 e il 22 aprile ma è arrivata la decisione di rimandarlo. Seppur confermato, all’inizio, alla fine anche l’organizzazione del mega evento ha dovuto cedere al clima di questo periodo.

Vinytaly rimandato a giugno

Veronafiere ospiterà il Vinitaly 2020 a giugno, precisamente dal 14 al 17. Questo è quanto è stato deciso dall’organizzazione dell’evento. La decisione è stata sofferta e segue quella simile per la ProWine tedesca. Giorni e giorni di indecisione hanno visto il triste epilogo in seguito alle disposizioni emanate dal governo tra cui ricordiamo le scuole chiuse nelle zone rosse e gialle e l’annullamento di moltissimi grandi eventi come, appunto, la fiera in questione. Anche tutti i fuori salone corrispondenti sono stati rimandati (Opera Wine e le serate alla kermesse).

Già negli scorsi giorni numerose disdette da parte di produttori e buyer

Un epilogo inevitabile, considerato che già negli scorsi giorni si sono susseguite le disdette sia da parte dei buyer che da parte dei produttori coinvolti. Sono in tanti ad aver scelto di non rischiare, considerato il grande investimento per partecipare, vista la situazione non sicura e l’attuale clima in Italia. Con tutto quanto sospeso saranno inevitabili le ripercussioni sia a livello organizzativo che a livello economico, nonostante l’evento sia solamente rimandato. A nulla è servito il parere di Teresa Bellanova, che sei giorni fa aveva affermato su Twitter di essere d’accordo con l’idea di andare avanti e di rimanere fiduciosi.

Condivido la scelta di confermare #vinitaly La difficoltà che vive il nostro agroalimentare va affrontata con scelte capaci di dare nuova forza alle imprese e ristabilire la serenità e la fiducia dei cittadini e di chi si impegna per valorizzare e promuovere il #madeinItaly. — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) February 26, 2020

L’emergenza coronavirus sta vincendo su tutto, in questo periodo, e il buon bere non è riuscito ad avere la meglio. Purtroppo, stavolta, non possiamo dire che “il bere vincerà sul male”.

