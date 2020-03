Negli Stati Uniti il numero di morti per Coronavirus ha superato quello delle vittime delle Torri Gemelle

Il ricordo di quel dolore indelebile di quell’11 settembre 2001 torna a riecheggiare nelle menti degli americani e di tutto il Mondo. Due casi completamente diversi, ma accomunati da cifre terribili: il Coronavirus negli Usa ha già provocato più morti dell’attentato alle Torri Gemelle. Nella giornata di oggi, martedì 31 marzo 2020, il bollettino statunitense parla di 3393 decessi dovuti al Covid-19. Cifra che, pensando ai proclami di tranquillità pronunciati da Donald Trump, mostra un nervo scoperto nella gestione del virus e dell’alto numero di cittadini che vivono negli States.

LEGGI ANCHE > Gli Usa inviano 100 milioni di dollari di prodotti sanitari e Trump dice che «Giuseppi was very very happy» | VIDEO

Si tratta, come detto, di due eventi completamente differenti: il primo, l’attentato alle Torri Gemelle, è stato provocato da una follia del fanatismo islamico che, dirottando due aerei di linea, hanno provocato l’uccisione di 2974 persone (esclusi i dirottatori e considerando anche i 125 uccisi al pentagono); il secondo è un virus che dopo aver messo in ginocchio la Cina, si è spostato sempre più verso Occidente fino ad arrivare negli Stati Uniti.

Coronavirus negli Usa, superati i 3mila morti

Numeri giganteschi che, seppur ancora inferiori a quelli che arrivano quotidianamente da Italia e Spagna (i due Paesi finora più colpiti in termini di morti) aprono una nuova ferita indelebile. E come accadde allora, dopo quell’11 settembre del 2001 che cambiò la storia, tutto il mondo ora fa i conti con queste cifre che, di giorno in giorno, si fanno sempre più grandi. La pandemia conclamata dall’Oms è, purtroppo, una realtà.

Il Paese più colpito dai contagi

Il Coronavirus negli Usa non è solo morti. Perché gli Stati Uniti, nel breve volgere di una decina di giorni, sono diventati il Paese con il numero più alto di contagiati, con quasi 175mila persone risultato positive ai tamponi Covid-19. Quasi 70mila in più di quelli ufficializzati in Italia – anche per via dell’alto numero di cittadini statunitensi – e oltre il doppio della Cina. Le ferite, come quella dell’11 settembre alle Torri Gemelle, saranno difficili da rimarginare.

(foto di copertina: da Uno Mattina, Rai 1)