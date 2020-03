Le notizie sono arrivate nella tarda serata di ieri, ma sono sintomo di una realtà da cui (finora) Londra aveva tentato di fuggire. Il Coronavirus in Gran Bretagna inizia a fare paura dopo la positività al test effettuato sulla ministra della Salute britannica, Nadine Dorries. E anche il calcio, forse, inizia a fare la sua parte: tutti i giocatori dell’Arsenal (compresi allenatori, preparatori e dirigenti) sono stati messi in quarantena dopo che alcuni membri dello staff erano entrati in contatto con un personaggio – il proprietario dell’Olympiakos – risultato, poi, positivo al test sul Covid-19.

L’ultimo bilancio del Coronavirus in Gran Bretagna parla di 382 casi di contagio (54 in più rispetto alla rilevazione precedente) e di sei morti. Numeri che sono ancora bassi rispetto, per esempio, a quelli che si aggiornano quotidianamente in Italia (ma anche in Francia, Germania e Spagna). E proprio quel che accade oltre manica deve aver convinto i britannici a non sottovalutare più la questione.

Coronavirus in Gran Bretagna, positiva la ministra della Salute

La ministra della Salute Nadine Dorries è risultata positiva al test nel tardo pomeriggio di ieri ed è iniziato il tracciamento di tutti i suoi incontri recenti. La scorsa settimana, infatti, ha partecipato anche a un ricevimento insieme al premier Boris Johnson. Come da protocollo, ora il tampone sarà effettuato su tutte le persone che la donna ha incontrato negli ultimi giorni. Nel frattempo dedica un pensiero su Twitter alla sua più grande preoccupazione: «Sono più preoccupata per la mia mamma di 84 anni che sta con me e ha iniziato ad avere la tosse. Sarà sottoposta al test».

Thanks for so many good wishes. It’s been pretty rubbish but I hope I’m over the worst of it now. More worried about my 84yo mum who is staying with me and began with the cough today. She is being tested tomorrow. Keep safe and keep washing those hands, everyone. — Nadine Dorries 🇬🇧 (@NadineDorries) March 10, 2020

Rinviata Manchester City-Arsenal

Mentre si attende che la Uefa si renda conto che la situazione Coronavirus sia molto più che preoccupante in tutta Europa (tra le altre notizie, il tampone effettuato sull’attaccante del PSG Kylian Mbappé ha dato esito negativo dopo i timori di martedì sera), la Premier League muove i primi passi: rinviato il match Manchester City-Arsenal in programma questa sera. L’intera squadra dei Gunners è in quarantena preventiva dopo che alcuni membri dello staff, in occasione del match di Europa League, sono entrati in contatto con il proprietario Olympiakos, Evangelos Marinakis, risultato positivo al Covid-19.

(foto di copertina: da Pixabay)