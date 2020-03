L’ISS: «I casi di Coronavirus in Italia hanno un collegamento nel nostro Paese»

Il comunicato stampa pubblicato nella serata di martedì 10 marzo sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità sembra andare nella direzione che era stata indicata già nei giorni scorsi: i contagi da Coronavirus in Italia non hanno alcun legame con i primi tre casi registrati e curati all’interno dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Il campione analizzato non è definitivo, ma dal punto di vista dell’indagine epidemiologica si parla di legami solamente con i casi registrati in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

«Attualmente, si legge nel documento basato sulla situazione alle ore 10 del 9 marzo 2020, non è possibile ricostruire, per tutti i pazienti, la catena di trasmissione dell’infezione – scrive in un comunicato l’Istituto Superiore di Sanità -. La maggior parte dei casi segnalati in Italia riportano un collegamento epidemiologico con altri casi diagnosticati in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, le zone più colpite dall’epidemia». La culla del Coronavirus in Italia, dunque, sembra essere locale e non proveniente dall’estero.

Coronavirus in Italia e non dall’estero

«La trasmissione dell’infezione da Sars-Cov-2 – si legge ancora nel comunicato pubblicato sul sito dell’ISS – è avvenuta in Italia per tutti i casi, ad eccezione dei primi tre segnalati dalla regione Lazio che si sono verosimilmente infettati in Cina, ed è stata poi segnalata dalla regione Lombardia una persona di nazionalità iraniana, tuttavia non è stato indicato dove possa essere avvenuto il contagio anche se la persona si è verosimilmente infettata in Iran».

La coppia cinese e il cittadino iraniano

I casi partiti dal Lodigiano, in veneto ed Emilia Romagna, dunque, dovrebbero essere quelli che hanno dato il via alla lunga serie di contagi da Coronavirus in Italia. La gestione della coppia cinese ricoverata a Roma e di un terzo caso ‘una persona di nazionalità iraniana’, non avrebbero portato il Covid-19 nel nostro Paese. Nel frattempo il dato positivo: zero contagi a Codogno, oggi.

