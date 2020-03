I contagi da Covid-19 tra gli under 30 sono tra il 5 e il 7%. Oggi a Codogno zero casi

Nel corso della conferenza stampa nella sede operativa della Protezione Civile, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha dato anche una panoramica sulle fasce di età di persone risultate positive al test sul Coronavirus. L’età media si attesta intorno ai 69 anni (dato che testimonia un’incidenza superiore tra i più ‘anziani’), ma fa riflettere anche il numero di contagi under 30 che si attesta intorno al 5/7%, ma non si parla di casi registrati tra i minorenni.

Il dato diffusi da Brusaferro vanno a sottolineare un aspetto: se è vero che tra gli under 18 la percentuale di contagi (dal punto di vista epidemiologico) sia pari a zero, non è da sottovalutare il numero delle persone risultate positive ai tamponi con età inferiore ai 30 anni. Non si è parlato della gravità di questi casi registrati dall’ISS (cioè quelli confermati e non in base al report quotidiano della Protezione Civile con i numeri che arrivano da ogni singola Regione), ma la dichiarazione potrebbe essere in linea con quanto detto dal primario dell’Ospedale Sacco di Milano nella giornata di ieri, che ha parlato di molti giovani ricoverati in terapia intensiva.

Contagi under 30 tra il 5 e il 7%

Insomma, i giovani (perché la fascia 18-30 può esser definita così) non sono così immuni dal Covid-19 come, invece, sembrava palesarsi nell’atteggiamento di molti che, nei giorni scorsi, non avevano rinunciato a feste, caffè al bar o ritrovi in gruppo. Questi dati confermano «che queste fasce di età sono meno suscettibili, ma significa anche che il loro comportamento è fondamentale per evitare contagio», ha detto il presidente dell’ISS.

Gli altri dati sulle fasce d’età

Nel numero di contagi verificati dall’Istituto Superiore di Sanità, oltre al numero di contagi under 30 si fa il quadro generale della situazione: il 10% dei positivi ha un’età tra i 19 e i 50 anni; il 46% tra i 51 e i 70 anni; il 70% tra gli over 70.

Intanto da Codogno, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, non sono stati registrati casi di positività al Covid-19.

