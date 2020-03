Il coronavirus ha trasformato Instagram nel palco ideale per fare tanti concerti, come hanno testimoniato le nostre stat che hanno aderito al progetto #iosuonodacasa, ma la musica ha un linguaggio universale in tutto il mondo. La meravigliosa Gal Gadot, protagonista di Wonder Woman, ha lanciato un messaggio sul suo profilo rivolto a tutto il mondo:

“Ehi ragazzi, sesto giorno in auto-quarantena, e devo dire che gli ultimi giorni mi hanno fatta sentire un po’ filosofica. Questo virus ha colpito tutto il mondo, tutti. Non importa chi sei, da dove vieni, siamo tutti coinvolti”.

Gal Gadot ha svelato poi di essere stata colpita da un ragazzo italiano che con la tromba cantava Imagine di John Lennon dal balcone di casa definendolo “intenso e puro”. A quel punto quindi parte la canzone ma c’è una grande sorpresa perché dopo poche note arrivano Kristen Wiig, seguita da Jamie Dornan, e poi via via tutti gli altri: Labrinth, James Marsden, Sarah Silverman, Eddie Benjamin, Natalie Portman, Mark Ruffalo, Amy Adams, Maya Rudolph, Kaia Gerber, Zoe Kravitz, Chris O’Dowd, Leslie Odom Jr., Sia, Jimmy Fallon, Pedro Pascal, Will Ferrel, Annie Mumolo, Cara Delevingne, Ashley Benson, Norah Jones e anche la leggendaria Lynda Carter.

Dopo l’inedito di Bono Vox dedicato all’Italia dunque una nuova toccante iniziativa delle star più importanti del cinema mondiale. Tutti insieme, perché il coronavirus è ormai una minaccia per tutto il mondo.