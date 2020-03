L’Italia sta vivendo un momento di emergenza a causa del Coronavirus e i cittadini hanno avuto l’ordine di restare a casa. Questo può portare in tanti a pensare di non avere nulla da fare dentro casa o ad annoiarsi magari. Una compagnia può essere la musica e tanti artisti hanno raccolto l’appello nato da Rockol e All Music Italia per organizzare dei live in streaming. Ecco tutti i dettagli e il calendario del calendario ribattezzato #iosuonodacasa #Acasaconvoi e quanti hanno deciso di aderire.

Negli ultimi giorni sono tantissimi gli artisti che sono voluti stare vicino agli italiani colpiti dal coronavirus, basta pensare alla canzone scritta da Giuliano Sangiorgi o al juke box di Tiziano Ferro pronto a diventare il karaoke dei suoi follower. Baby K ha persino organizzato un pigiama party in diretta streaming. In questo momento così delicato la Friends e Partners organizzatrice di tanti concerti ha voluto avallare la scelta di diverse sue voci e organizzare un calendario di concerti in streaming che potrebbe ampliarsi nelle prossime ore per fare compagnia agli italiani contro il coronavirus. Questa mattina si è già svolto quello di Piero Pelù, ma sono tanti altri quelli attesi.

Il calendario dei concerti in streaming contro il coronavirus