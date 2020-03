L’Istituto Luce Cinecittà ha deciso di aderire al programma di Solidarietà Digitale promosso da tantissime aziende per aiutare gli italiani dopo il decreto #iorestoacasa con una campagna promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. L’Istituto Luce Cinecittà ha deciso di rendere fruibile gratuitamente il suo immenso archivio fatto di contenuti video, testuali, iconografici, dedicati al mondo della cultura, dello spettacolo, dell’informazione e didattica. Si tratta di un patrimonio immenso che racconta l’Italia dagli anni ’10 ad oggi con un totale di oltre 70000 video e ben 400000 fotografie.

Sono centinaia i documentari e cinegiornali dedicati al mondo del cinema, da sempre uno dei grandi orgogli del nostro paese con anche immagini sensazionali dai grandi festival. Saranno disponibili film o corti di grandi registi come La stazione di Valerio Zurlini, Il museo dei sogni di Luigi Comencini, e di altri maestri come Roberto Rossellini e Michelangelo Antonioni, fino ai corti di autori contemporanei come Marco Bonfanti, Alice Rohrwacher e Pietro Marcello. Non mancano approfondimenti sulla storia dell’arte italiana, ma anche lo sport con materiale d’archivio della Nazionale, del campionato di calcio, del ciclismo con le immagini più belle del giro d’Italia come i duelli tra Coppi e Bartali e tutti gli altri momenti entrati nella leggenda. È stata anche predisposta una nuova sezione con filmati radi dal 1927 al 1931 con “Cinemobile” dedicata ai viaggio nel mondo.

Il piatto forte però è sicuramente la storia: potrete ripercorrere i momenti più importanti della nostra storia in Italia e nel mondo, come le visite di Hitler in Italia, i discorsi di Mussolini, la proclamazione della Repubblica Italiana e fino ad arrivare all’allunaggio del 1969. Saranno veramente tanti i momenti che potrete rivivere grazie alla bellissima iniziativa di Istituto Luce Cinecittà che vi permetterà di riscoprire o scoprire delle pagine indelebili della nostra storia.

Istituto Luce Cinecittà, tante novità in arrivo

Nel sito è possibile navigare utilizzando ben sei lingue dall’inglese al russo e, grazie a un motore di ricerca più dettagliato, è possibile creare i propri percorsi personalizzati, salvando la ricerca effettuata. Senza dimenticare i numerosi fondi privati messi a disposizione che rappresentano un vero e proprio patrimonio: come quello di Folco Quilici (In cui è in corso la digitalizzazione) e che prevede 4000 ore di filmati girati in quasi tutto il mondo o quello di Mario Canale che ha realizzato reportage e backstage del cinema, dagli anni ’80 agli anni 2000, fino a quello di Mario Gianni, che ha fotografato in venti anni popoli e minoranza etniche. Nel futuro saranno presenti anche l’archivio del sindacato Uil e del regista Silvano Agosti.

Data la chiusura della mostra E Cinecittà si Mostra, un’altra lodevole iniziativa è rendere disponibili immagini e filmati della mostra sui social di Istituto Luce Cinecittà in modo tale da permettere a tutti da casa di poter vivere un viaggio virtuali negli studi che hanno fatto la storia rendendo grande il cinema italiano.