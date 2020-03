Abbiamo già dedicato spazio alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo dello spettacolo, ma vogliamo focalizzarci sull’iniziativa di Tiziano Ferro che da Los Angeles ha deciso di mettersi a disposizione di tutti facendo quello che sa fare meglio, ovvero cantare. Non è un virologo, non è un medico, ma per chi lo segue assiduamente sui social Tiziano Ferro ha dimostrato in più occasioni la sua autoironia e lo fa ancora una volta. Il cantautore di Latina ha deciso di lanciare una iniziativa Karaoke per allietare questo periodo forzato a casa: “Vi invito a chiedermi una canzone. Cosa vi piacerebbe cantassi per voi sui social?”, scrive in un post su Instagram.

Tiziano Ferro ha deciso di cantare senza un brano così, senza alcun fine se non per il gusto di fare ciò che ama. Il messaggio postato poi continua con un appello al senso civico mancato per tanti negli ultimi giorni: “Ascoltiamo le direttive. So che non è facile ma la situazione adesso è drammatica in ogni parte del mondo. Siate generosi con voi stessi, prendetevi anche il tempo che non avete – per scelta o ahimè per forza”. “Proviamo ad essere indulgenti e gentili l’uno con l’altro – continua – evitiamo commenti brutti. Dimostriamo a tutti che anche in un momento così triste, sappiamo costruire”.

Tante le richieste dei fan di Tiziano Ferro: da “A Te” di Jovanotti, fino a “All of Me” di John Legend con cui ha duettato già in passato. C’è poi chi scherza con lui come Cristiana Capotondi che gli dice “Se cantiamo da casa come te ci viene la stessa voce?” con tanto di emoticon con il bacetto, ma forse il messaggio più emblematico è quello di un fan che riformula uno dei proverbi: “Qualsiasi cosa canti va bene, un pezzo al giorno leva il medico di torno”.