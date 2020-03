Il principe Alberto di Monaco positivo al Covid-19

Il comunicato è apparso poco dopo le 15.30 di oggi, giovedì 19 marzo 2020, sul profilo Facebook ufficiale del Principato. Il principe Alberto di Monaco è risultato positivo al test sul Coronavirus. Le condizioni di salute del 62enne non destano preoccupazioni. Solo ieri era intervenuto con un messaggio a tutti i cittadini in cui annunciava limitazioni negli spostamenti e invitava tutti a rimanere in casa se non per esigenze inderogabili e di prima necessità, chiedendo al governo di chiudere immediatamente tutte le attività.

Nel comunicato diffuso dal Principato sulle condizioni di salute di Alberto di Monaco si specifica come non ci sia alcun grave problema di salute accusato dal monarca, ma che il tampone effettuato nelle scorse ore ha dato esito positivo. Il tutto rinnovando l’invito a tutti i cittadini a un comportamento sobrio e razionale, collaborando con le autorità che hanno chiesto di limitare il più possibile i movimenti e gli spostamenti.

Solo ieri Alberto di Monaco aveva parlato ai cittadini con un messaggio a reti unificate: «Noi siamo pronti ma serve l’aiuto di tutti per arginare il pericolo. Abbiamo adottato nuove disposizioni per ridurre al massimo i contatti sul territorio. Abbiamo deciso di applicare il telelavoro e vi chiedo di uscire di casa per ragioni strettamente necessarie come l’acquisto di generi alimentari e strettamente necessari. Ho chiesto al Governo che i cantieri vengano chiusi e che saremo a fianco dei dipendenti per quanto possibile». Un invito che sembra esser stato rispettato dai cittadini che, nelle ultime ore, hanno svuotato le strade del Principato. Il senso di responsabilità non sembra essersi fatto attendere dopo la richiesta ufficiale da parte del Principe Alberto II.

