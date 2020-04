Erdogan ha ordinato il coprifuoco in Turchia, ma solo per gli under 20 (e gli over 65)

«Le fasce di età esenti da tasse non possono uscire di casa». Questa è la sintesi del messaggio alla Nazione pronunciato da Recep Tayyip Erdogan alla Nazione attraverso un video pubblicato sui suoi canali social. Il provvedimento, qualche settimana fa, era stato già preso nei confronti degli over 65. Allo scoccare della mezzanotte di venerdì, questa misura sarà estesa anche ai più giovani. Il coprifuoco under 20 in Turchia è l’ultima mossa – contenuta in un’altra serie di provvedimenti che, però, non prevede ancora il lockdown delle attività produttive – del Presidente per tentare di contenere il numero di contagi da Coronavirus.

Lo scorso 21 marzo era toccato agli over 65, da oggi sarà il turno anche del coprifuoco under 20 in Turchia. La decisione di Erdogan è, dunque, quella di tenere in casa le due fasce di età che non lavorano – chi è in pensione e chi è ancora alle prese con gli studi -, mentre tutti gli altri potranno proseguire con le loro attività con uso della mascherina obbligatoria in caso di luoghi affollati. Ma anche in questo caso ci sono delle limitazioni negli spostamenti. Come accaduto anche in Italia.

Coprifuoco under 20 in Turchia

Sono stati, di fatto, messi i sigilli alle città e non sarà permesso l’ingresso e l’uscita dalle 31 città più importanti e popolose della Turchia. Sarà consentito il transito solamente a mezzi per il rifornimento di beni di prima necessità. Le città interessate, tra le tante, sono Istanbul e Ankara ma anche la piccola provincia di Zonguldak dove si è registrato il maggior numero di contagi.

I numeri del Coronavirus in Turchia

I dati che arrivano dalla Turchia mostrano un netto incremento di casi di positività. Al 3 aprile, infatti, sono stati registrati 18.135 casi, mentre le vittime ufficializzate sono 356. Il virus, in particolar modo, ha colpito gli operatori sanitari e medici: ben 601, secondo il report fornito dal ministro della Sanità turca Fahrettin Koca, sono risultati positivi al tampone.

