La vera storia del laboratorio che offre 4mila euro a chi vuole contagiarsi con il coronavirus

Ma in realtà, le cose non stanno proprio così

Nei giorni scorsi, sia sui giornali britannici e poi – di riflesso – su quelli italiani, si è diffusa la notizia di un laboratorio nel Regno Unito che stava cercando volontari – pagati con una cifra vicina ai 4mila euro (3500 sterline) per essere contagiati dal coronavirus. Ovviamente, si tratta di una notizia che ha bisogno di alcune precisazioni e che, detta così, può indurre al clic facile con spontaneità.

LEGGI ANCHE > Il messaggioo fake su WhatsApp che parla del biocontenimento dal 15 marzo

Contagio coronavirus, la vera storia del laboratorio che offre 4mila euro per la sperimentazione

In realtà, stiamo parlando dei laboratori hVIVO che promuovono il progetto Flucamp, che cerca nuove sperimentazioni per testare alcuni tipi di vaccino. Attualmente i laboratori stanno cercando di identificare i volontari che desiderano partecipare alla ricerca e aiutare lo sviluppo di trattamenti e vaccini per il virus respiratorio sinciziale (RSV) e per l’influenza (FLU). In campo ci sarebbero anche alcune ipotesi di sviluppo di un vaccino contro il coronavirus.

Ma di certo queste sperimentazioni non presuppongono un contagio da Covid-19, ma da forme molto più leggere e meno aggressive di coronavirus, sulle quali studiare eventuali effetti da analizzare per lo sviluppo di un farmaco. Al momento Flucamp non sta reclutando volontari per studi sul Coronavirus – si legge sul suo sito ufficiale.

«Questa è una linea di ricerca che stiamo esaminando non con Covid-19 ma con un coronavirus più sicuro – viene riferito sul sito ufficiale – e più mite che circola nelle persone da molto tempo. Faremo annunci quando saremo pronti per iniziare con la sperimentazione». Insomma, al momento i volontari sono reclutabili per studi su altri vaccini, non certo per quello contro il Covid-19.