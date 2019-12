Convocato un Consiglio dei Ministri sulla Banca Popolare di Bari

Un consiglio dei ministri d’emergenza convocato per le ore 21 di venerdì sera: al centro del tavolo la questione relativa alla Banca Popolare di Bari. Una convocazione che segue le dichiarazioni in mattinata del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che aveva affermato come il Governo non avesse intenzione di «ricorrere a un decreto legge per mettere a punto la cornice normativa del salvataggio».

Convocato un Consiglio dei Ministri sulla questione della Banca Popolare di Bari

«Al momento non c’è nessuna necessità di intervenire con nessuna banca» ha dichiarato Giuseppe Conte durante la conferenza stampa alla fine dell’Eurosummit. Nella serata di venerdì è però stato convocato un consiglio dei ministri con dossier alla mano. L’ipotesi riportata dalla stampa è che si voglia valutare se adottare o meno provvedimenti straordinari per salvare l’istituto di credito pugliese che versa in difficoltà da diversi mesi. Negli scorsi giorni la Banca Popolare di Bari si era rivolta ad un fondo interbancario per chiedere aiuto, e aveva anche avviato un percorso per una potenziale partnership con il mediocredito centrale. La Banca ha anche chiesto i danni ai dirigenti accusati di aver contribuito al dissesto dell’istituto.

(Credits immagine di copertina: Logo banca Popolare Bari Facebook Banca Popolare di Bari ; Giuseppe Conte ANSA/ UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI/ FILIPPO ATTILI)