La sentenza del 2014 della Cassazione e i fidanzati che rientrano nell’ambito dei ‘congiunti’

La parola delle ultime 24 ore è «congiunti». Il termine appare all’interno del dpcm del 26 aprile firmato dal Presidente del Consiglio in riferimento alle possibilità di muoversi a partire da lunedì 4 maggio. In molti si sono interrogati su quale categoria di persone possa rientrare all’interno di quella sfera semantica che sta provocando grande confusione che, spesso e volentieri, scaturisce in rabbia social. Ci sono, infatti, riferimenti normativi che parlano strettamente familiare, ma ce ne sono altri che estendono il suo significato.

LEGGI ANCHE > I fidanzati rientrano nel concetto di «congiunti» che permetterà le visite dal 4 maggio?

Un esempio in questa direzione arriva dalla sentenza 46351/2014 della sezione penale della Corte di Cassazione. L’argomento di quel pronunciamento non è, ovviamente, relativo a norme e provvedimenti di cui si sta discutendo in queste ore. Si parla, infatti, dei danni morali e dei risarcimenti economici relativi a una fidanzata (non convivente) dopo che il compagno è rimasto vittima di un illecito civile. Il testo della sentenza è pubblicato sul sito Altalex.

I congiunti e la sentenza della corte di Cassazione

«È proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l’ingiustizia del danno ed a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate – si legge nella sentenza 46351/2014 – a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali». In sintesi, dunque, seppur in un caso che non ha nulla a che vedere con la disposizione del dpcm di cui si sta discutendo in queste ore, il legame tra fidanzati non conviventi viene equiparato a quello dei congiunti.

In attesa di chiarimenti

A breve, tra le F.A.Q sul sito del governo dovrebbe arrivare un chiarimento su quel termine congiunti che ha creato molte perplessità e reazioni. In attesa di tutto ciò, la linea di pensiero che in quella sfera semantica – per via di sentenze e pronunciamenti – entri a far parte anche il concetto di ‘fidanzati’ prende sempre più piede.

(foto di copertina: da Pixabay)