Il confronto-scontro tra i due Mattei andrà in onda il 15 ottobre

Il confronto Renzi-Salvini in onda, in seconda serata, su Rai 1

Save the date: l'appuntamento è per martedì 15 ottobre

Dopo giorni di attesa è stato ufficializzato la data e il ring su cui si affronteranno i due Mattei: il confronto Renzi-Salvini andrà in scena martedì 15 ottobre 2019 in seconda serata su Rai1. L’orario per la messa in onda della trasmissione – che, come ovvio, sarà il salotto lindo e pinto di Porta a Porta – è ancora da definire perché prima della programma di Bruno Vespa ci sarà il match della Nazionale azzurra valido l’ottava giornata del girone di qualificazione agli Europei del 2020: Italia-Liechtenstein.

LEGGI ANCHE > Bruno Vespa dopo le critiche: «L’intervista a Lucia Panigalli? La rifarei ma starei attento alle domande»

A ufficializzare la data del confronto Renzi-Salvini è stata la stessa redazione di Porta a Porta che ha comunicato come l’evento andrà in onda nella seconda serata di martedì 15 ottobre al termine della partita della Nazionale di calcio che – tra le altre cose – potrebbe già esser qualificata aritmeticamente ai Campionati Europei del 2020 o conquistare l’accesso matematico alla competizione itinerante che si terrà la prossima estate proprio in quella occasione.

Confronto Renzi-Salvini da Bruno Vespa

Non ci saranno più gli scranni di Palazzo Madama – dove entrambi ricoprono il ruolo di senatore – a dividerli e potranno guardarsi finalmente occhi negli occhi dopo mesi di accuse reciproche, con Salvini che punzecchiò (per usare un eufemismo) Renzi per il suo ‘patto per la poltrona’ con Beppe Grillo e Luigi Di Maio e l’ex segretario Pd (ora alla guida della nascitura Italia Viva) che ha sempre replicato sottolineando come quella fosse l’unica possibilità per evitare di mandare un uomo solo al comando, con i pieni poteri richiesti.

Appuntamento al 15 ottobre, in seconda serata su Rai1

E saranno da soli, moderati da Bruno Vespa, per tutta la seconda serata su Rai1 in quel salotto di Porta a Porta, con le sue poltrone bianche, ad accompagnare quel confronto politico che manca dagli schermi televisivi da molto tempo. Negli ultimi anni, infatti, anche durante le elezioni non c’è mai stato un confronto diretto tra i leader che sono sempre stati ospitati dai vari talk in momenti e temi diversi.

(foto di copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI)