Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato una conferenza stampa per le 12 del 7 luglio 2020. Nel corso di questo incontro con i giornalisti, il premier farà il punto senz’altro sull’approvazione salvo intese del dl semplificazioni, avvenuta nella serata di ieri, dopo il consiglio dei Ministri, ma parlerà probabilmente anche delle rilevazioni dell’Unione Europea, che ha stimato un calo dell’11,2% del prodotto interno lordo italiano per il 2020. La conferenza stampa inizierà con diversi minuti di ritardo rispetto all’orario annunciato dal presidente del Consiglio sulla sua pagina Facebook.

LEGGI ANCHE > Salvini dice che Giuseppe Conte è il recordman di annunci e promesse

Conferenza Giuseppe Conte del 7 luglio, le parole in diretta

«Dopo settimane di confronto, abbiamo raggiunto un risultato – ha detto Conte -. Voglio ringraziare la ministra Dadone, che è in videoconferenza da Torino, con accanto il suo piccolo Leone nato qualche giorno fa. Questo dl semplificazioni rappresenta la parte iniziale del nostro Recovery Fund che porterò anche nel mio tour europeo davanti agli esponenti delle istituzioni europee».

Il presidente Conte annuncia un elenco di 130 opere strategiche che, grazie a questo decreto, verrano sbloccate, ecco un elenco parziale: Alta Velocità di rete Salerno-Reggio, Pescara-Roma, Pescara-Bari, Genova Ventimiglia, la Gronda, la Jonica, la Salaria, la Ragusana, l’anello ferroviario di Roma, ponte sulla A7 in Liguria, Ferrovia La Spezia-Parma, Brescia-Verona, sette dighe in Sardegna. Inoltre, tutte le opere per le Olimpiadi in Lombardia.

«Per i funzionari pubblici – ha annunciato Conte – ci saranno soltanto le responsabilità per dolo, mentre le responsabilità per colpa ci saranno soltanto nel caso di omissioni. Questo è un incentivo per chi fa nella pubblica amministrazione. In merito all’abuso d’ufficio – ha proseguito Conte -, interveniamo per circoscriverne la portata. Individuiamo delle particolari regole di condotta per far partire la fattispecie criminosa e non soltanto norme di principio».

Giuseppe Conte in conferenza, le opere pubbliche

Il presidente del Consiglio ha anche garantito che, anche in presenza di contenzioso, le opere pubbliche non verranno sbloccate. Ci sarà l’obbligo di stipulare un contratto salvo la presenza di un provvedimento del giudice che fermi contestualmente l’appalto. Sempre nel decreto semplificazione, secondo Conte, le amministrazioni devono dare per tempo le autorizzazioni rilasciate (60 giorni di tempo per le risposte).

«Poi ci sarà una norma rivoluzionaria – ha detto Conte -. Ogni provvedimento che prevederà nuovi oneri per i cittadini, deve essere compensato dall’eliminazione di corrispondenti costi burocratici. D’ora in poi, la PA deve comunicare sui propri siti i tempi di espletamento delle proprie pratiche, comparandoli con quelli previsti dalla legge. Ogni cittadino deve sapere se il tempo è stato rispettato o sforato». Nella conferenza Giuseppe Conte ha previsto anche una facilitazione del sistema edilizio, compreso quello delle aree terremotate. Non sarà inoltre necessaria l’autorizzazione dei Beni Culturali per le strutture mobili e amovibili che spesso blocca infrastrutture di questo genere.

Inoltre, Conte ha ricordato come anche la digitalizzazione sia un elemento molto importante per andare avanti: «Avremo meno scartoffie, un internet più veloce a disposizione di tutti e un miglioramento della condivisione dei dati. I disabili potranno viaggiare nelle aree a traffico limitato con un solo permesso, è un sogno che abbiamo realizzato».

Conferenza Giuseppe Conte, di cosa ha parlato oggi

In ogni caso, il dl semplificazioni potrebbe rappresentare un punto di partenza per le nuove sfide che l’Italia si dovrà trovare ad affrontare. Tra le altre cose, Giuseppe Conte nei prossimi giorni si recherà anche in vari Paesi europei per presentare il pacchetto di riforme che l’Italia sta preparando per poter beneficiare anche degli aiuti Europei del Recovery Fund.