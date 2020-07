Salvini dice che Conte è il recordman di annunci e promesse

Questa volta la critica sembra arrivare dal giusto pulpito. Il leader della Lega, ospite di TgCom24, ha attaccato nuovamente il Presidente del Consiglio, definendolo ‘recordman di annunci e promesse’. Nel suo mirino ci sono le varie esternazioni del capo del governo in questo periodo di crisi. Dichiarazioni che non hanno prodotto risultati sul campo. Insomma, questa puntata del Salvini contro Conte è sostenuta da basi solide e da chi ha fatto dell’annuncite un proprio mantra. Come per le famose accise sulla benzina.

«Basta annunci, basta promessa, basta chiacchiere, sono 4 mesi che fanno solo annunci, qualcuno ha visto una tassa in meno? Qualcuno ha visto una riforma? Conte è recordman mondiale di annunci», ha detto Matteo Salvini a TgCom24. Ora che la cassa integrazione – dopo lungaggini e burocrazia – sta arrivando, ora che il bonus da 600 euro è arrivato a molti italiani, ora che il bonus vacanze è stato richiesto da molti italiani. Dopo questi tutti ‘ora che’ (arrivati in ritardo), la battaglia si sposta sul taglio delle tasse.

Salvini contro Conte «recordman di annunci»

«Sabato in piazza siamo stati accolti da migliaia di cittadini, ora dobbiamo portare nel palazzo questo fermento che c’e’ fuori, Conte è sempre più marziano rispetto ai problemi degli italiani – ha proseguito Salvini -. Non era una manifestazione contro il governo ma per fare delle proposte. La piazza di sabato parlava di lavoro, tasse, scuole. Abbiamo proposto le nostre ricette per l’Italia».

La speranza: che le proposte non facciano la fine delle accise

E questa ratatouille di proposte potrebbero essere accolte. Forse. L’importante, però, è che non facciano la fine del taglio delle accise sui carburanti che sono ancora lì e che il leader della Lega – in un anno di governo – non è riuscito a cancellare. Nonostante quell’annuncio e quella promessa fatta agli italiani prima di salire al governo, per poi scendere l’anno seguente.

