Giuseppe Conte sul Consiglio Europeo: «Tappa importante nella storia europea»

Giuseppe Conte ha convocato con urgenza una conferenza stampa alle 20.15 per spiegare agli italiani i successi della delegazione di Roma al Consiglio Europeo del 23 aprile. Secondo il presidente del Consiglio, la soluzione individuata dall’EUCO, ovvero quella di ritenere i Recovery Fund da 1500 miliardi di euro da inserire nel bilancio comunitario, rappresenta una vera e propria svolta nella trattativa con l’Unione Europea per valutare la ripresa dopo la crisi economica causata dall’emergenza coronavirus: «Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa, all’esito del Consiglio Europeo appena terminato» – ha detto Conte annunciando la sua conferenza stampa.

Conferenza Conte su Recovery Fund, le dichiarazioni del premier

I 27 Paesi dell’Unione Europea riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da varare urgentemente, per proteggere le nostre economie e assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno, preservando, per questa via, il mercato unico. Con questa introduzione, Giuseppe Conte ha dato il via alla sua conferenza stampa. La soluzione sarà presentata il prossimo 6 maggio, si tratta di Recovery Fund che, secondo il premier, dovranno essere di ampiezza adeguata e dovrà consentire soprattutto ai Paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico.

«Abbiamo segnato una data importante nella storia europea – ha detto Conte -. Il Recovery Fund andrà a finanziare tutti i Paesi più colpiti, tra cui l’Italia e non solo l’Italia. È passato il principio che è uno strumento urgente e necessario. L’Italia è in prima fila a chiederlo: la nostra iniziativa con la lettera firmata dagli altri 8 Paesi è stata molto importante, perché questo nuovo strumento era impensabile solo fino a qualche settimana fa e si aggiungerà a quelli già varati, ma darà loro una maggiore forza e una visione più coordinata della risposta all’emergenza».

Una dichiarazione flash di circa due minuti, più che una vera e propria conferenza stampa.