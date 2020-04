Recovery Fund soluzione riconosciuta dal Consiglio Europeo: «Successo per l’Italia»

I Recovery Fund sono stati riconosciuti come soluzione urgente da 1500 miliardi

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, subito dopo il termine del Consiglio Europeo, non utilizza mezzi termini. Lo definisce un successo per l’Italia e per tutti gli altri Paesi che hanno partecipato alla progettazione del Recovery Fund, un prestito dal valore complessivo di 1500 miliardi da mettere a disposizione di tutti gli Stati membri. La soluzione si era già sbloccata nel pomeriggio, quando la Germania di Angela Merkel aveva aperto alla soluzione, infrangendo quella barriera di incomunicabilità che si era creata tra i Paesi del nord Europa e i Paesi mediterranei.

Recovery Fund, l’Italia esce vincitrice dal consiglio europeo

«Il Consiglio Europeo riconosce che il Recovery Fund è “necessario e urgente” e deve avere risorse significative. Un successo per l’Italia e i paesi che hanno spinto per questa soluzione» – ha detto Roberto Gualtieri. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento, aveva chiesto alcuni paletti fondamentali per la soluzione del problema.

«L’ammontare del Recovery Fund dovrebbe essere pari a 1.500 miliardi e dovrebbe garantire trasferimenti a fondo perduto ai Paesi membri – ha detto il presidente del Consiglio nel corso del suo intervento -. I trasferimenti a fondo perduto sono essenziali per preservare i mercati nazionali, parità di condizioni, e per assicurare una risposta simmetrica a uno shock simmetrico». Oggi, è stata annunciata per questa sera alle 20.20 una conferenza del capo dell’esecutivo.