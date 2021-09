Quattro conduttori radio apertamente no vax muoiono per Covid nel giro di qualche settimana

La storia dei quattro Shock Jokes statunitensi che, dopo essersi dichiarati apertamente no vax in diretta per mesi, sono morti tutti a causa del Covid

Erano quattro Shock Jokes anti vax e sono morti tutti e quattro a qualche settimana di distanza. Si tratta – come ha segnalato Roberto Burioni – di conduttori di emittenti radiofoniche che, appositamente, intrattengono gli spettatori assumendo atteggiamenti estremamente aggressivi e utilizzando un linguaggio e un umorismo che in molti potrebbero trovare offensivo. Vista la natura divisiva del tema, non sono pochi i conduttori di programmi più conservatori che – negli Usa – assumono posizioni anti vax. Questi casi, in particolare, hanno trovato spazio sulla stampa americana perché ben quattro Shock Jokes si sono ammalati di Covid e sono morti nel giro di poche settimane.

In USA ci sono gli “shock jocks”, conduttori di talk show estremamente aggressivi che urlano come pazzi cose dell’altro mondo. Molti di questi hanno preso la parte dei novax, ma alcuni l’hanno pagata cara. Quattro sono morti, alcuni amaramente pentiti. Vaccinatevi. pic.twitter.com/c5xAoM8Spt — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) September 15, 2021



La storia dei quattro conduttori no vax morti per il Covid

Di questi quattro conduttori – come riporta International Business Time – due si sono pentiti delle osservazioni fatte durante la trasmissione prima di morire. Si tratta di Marc Bernier, morto a 65 anni dopo aver detto agli ascoltatori del suo programma radio che era “Mr. Anti-Vax” lo scorso dicembre. Il conduttore è stato ricoverato lo scorso agosto a causa del coronavirus e, alla fine, lo scorso sabato il programma ha annunciato la sua morte.

Appena prima è toccato a Phil Valentine (61 anni), la cui morte è stata annunciata dal suo canale radio. Stessa sorte per Dick Farrel (65 anni) e Jimmy DeYoung (81 anni). Tutti si erano fortemente opposti al vaccino anti Covid e tutto sono morti dopo aver contratto il virus.

We are saddened to report that our host and friend Phil Valentine has passed away. Please keep the Valentine family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/vhXpE7x0oX — SuperTalk 99.7 WTN (@997wtn) August 21, 2021

Tra chi aveva definito Fauci «mostro bugiardo in cerca di potere» e chi aveva detto che il vaccino non era altro che «un’altra forma di controllo governativo della gente», nessuno dei quattro si era risparmiato.

Due di loro hanno cambiato idea e i familiari lo hanno fatto sapere al mondo

Phil Valentine e Dick Farrel hanno cambiato idea sul vaccino prima di morire, secondo quello che hanno dichiarato i familiari sui social e sui giornali. Mark Valentine, fratello di Phil, è andato in onda per parlare di lui: «Per quelli in ascolto, so che se fosse stato in grado di dirvi questo, vi avrebbe detto: ‘Andate a farvi vaccinare. Smettete di preoccuparvi della politica. Smettete di preoccuparvi di tutte le teorie della cospirazione». La famiglia ha fatto sapere che Valentine era pieno di rimorsi per aver deriso i vaccini in diretta.

Stessa cosa Farrel, che ha cambiato idea sui vaccini – come ha riferito al Post una sua amica di lunga data, Amy Leigh Hair: «Quando si è ammalato seriamente, mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: “Questa pandemia non è uno scherzo. Fai l’iniezione”. Ha decisamente ammesso di non averla presa sul serio e so che alla fine ha cambiato idea».