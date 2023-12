In Ue le cose vanno meglio: il 56% dei cittadini ha competenze digitali di base

Se l'Italia non brilla, la media Ue è decisamente più alta: oltre la metà dei cittadini hanno dimostrato di possedere competenze digitali di base in questo 2023

Oltre la metà dei cittadini Ue (56%) tra i 16 e i 74 anni ha competenze digitali di base: questo quanto emerge dalle statistiche più recenti sull’utilizzo dei sistemi di tecnologia e di informazione (ICT) da parte dei cittadini europeo nell’anno che si sta chiudendo, il 2023. A pubblicare questi dati è stato Eurostat. Considerato che l’Italia in questa classifica – come stiamo vedendo nel monografico di oggi – rimane indietro, vediamo come vanno invece gli altri Paesi e quali sono quelli che fanno meglio quando si tratta dell’indicatore delle digital skills (uno dei sistemi di misura della performance principali nel contesto del Decennio digitale che vede l’Ue in piena trasformazione).

Obiettivo 2030: arrivare a una percentuale pari all’80% di cittadini Ue di età compresa tra i 16 e i 74 anni che possegga competenze digitali di base.

Competenze digitali di base, i Paesi Ue che hanno fatto meglio nel 2023

Se parliamo delle digital skills di base acquisite dalla popolazione tra i 16 e i 74 anni, a fare meglio sono stati i Paesi Bassi, primi in classifica con l’83% della popolazione istruita in tal senso. Al secondo posto troviamo la Finlandia con l’82% dei cittadini, seguita – con un certo stacco – dalla Danimarca (70%).

Una volta visto chi fa meglio, andiamo all’altro capo della classifica e vediamo chi – invece – rimane indietro. All’ultimo posto troviamo la Romania, dove solo il 28% dei cittadini in fascia 14-75 anni ha competenze digitali di base. Al penultimo posto – con un certo stacco anche in questo caso – si colloca la Bulgaria (36%) preceduta dalla Polonia che totalizza un 44%.

Cosa viene misurato?

Ma cos’è che viene effettivamente misurato quando si parla di competenze digitali di base? Le digital skills complessive – come riferisce Eureporter parlando delle note metodologiche della ricerca – fanno riferimento a cinque specifiche aree: competenze in materia di informazione e dati, competenze in ambito di comunicazione e collaborazione, competenze in materia di creazione di contenuti digitali, competenze in materia di sicurezza e competenze in materia di risoluzione dei problemi. Per entrare nel gruppo di coloro che hanno competenze digitali di base occorre saper svolgere almeno un’attività relativa a ciascuna area.