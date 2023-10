È questione di giorni e poi la Commissione Europea, che sta sempre più monitorando il mondo delle piattaforme digitali, avvierà un controllo molto più serrato sulle pubblicità che gli influencer promuovono sui loro canali social. Lo faranno perché ci si è resi conto del grande indotto del mercato dell’influencer markerting che, in questo 2023, arriverà – secondo le previsioni – alla soglia del valore complessivo di 20 miliardi di euro. Disposizioni comunitarie e disposizioni nazionali (per quanto riguarda l’Italia, ad esempio, parliamo del decreto legislativo 208 dell’8 novembre 2021) cercano di rendere più trasparente il mercato pubblicitario legato agli influencer: lo fanno assicurandosi che questi ultimi siano trasparenti nella promozione dei prodotti (è noto, ormai, il ruolo dell’hashtag #adv che si deve accompagnare a ogni contenuto sponsorizzato) e che non siano ingannevoli nella loro azione di diffusione di un brand. Nei prossimi giorni, la Commissione Europea sarà ancora più stringente nel monitoraggio di questo mercato: l’obiettivo di questa indagine non è punitivo in sé; l’istituzione europea, infatti, non si comporterà come una sorta di agenzia investigativa che ha come obiettivo quello di smascherare eventuali pratiche illecite da parte degli influencer. Piuttosto, farà una sorta di indagine di mercato per capire se le pratiche commerciali degli influencer sono già rispondenti a quanto previsto dalle normative o se, con l’evoluzione delle piattaforme digitali, si renderanno necessari nuovi interventi del legislatore per dare una sistemata all’ecosistema del marketing attraverso i social network.

Commissione UE e influencer, lo strumento dell’Influencer Legal Hub

Un passo molto importante in questa fase, che costituisce anche un servizio messo a disposizione degli influencer stessi, sarà quello dell’istituzione del portale denominato Influencer Legal Hub. Si tratta di una piattaforma all’interno della quale si possono risolvere tutti i dubbi e tutte le ambiguità legali in cui gli influencer – o le loro agenzie di management – si imbattono nel corso della loro attività.

Cosa si trova su questa piattaforma? Corsi di formazione video, panoramiche su importanti leggi europee e casi decisi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che possono orientare l’attività di marketing degli influencer. Si tratta di strumenti fondamentali per avere un quadro completo di tutto ciò che è lecito o non è lecito fare in fase di promozione sui social network e per capire come, in passato, i tribunali nazionali ed europei si sono orientati per dirimere delle questioni legali riguardanti problemi nel mercato dell’influencer marketing.

Alcuni errori più comuni, in cui spesso gli influencer si imbattono, riguardano – ad esempio – la realizzazione di contenuti a pagamento su prodotti i cui brand non siano direttamente riconoscibili, oppure che non prevedano in alcun modo la restituzione della merce difettosa. È importante – a questo proposito – che gli influencer, soprattutto quelli del settore food, siano sempre aggiornati sul Safety Gate, il portale della Commissione Europea che contiene l’elenco di tutti i prodotti richiamati dal mercato. Nel caso in cui si trovassero a sponsorizzare uno di questi prodotti, è bene che gli influencer si attivino immediatamente per dare comunicazione alla propria community del problema che quel prodotto ha avuto.

Il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, ha spiegato: «Il business degli influencer è fiorente e molti consumatori, spesso minori, si fidano dei loro consigli. Questo modello di business, tuttavia, comporta anche obblighi legali. Anche gli influencer devono seguire pratiche commerciali corrette e i loro follower hanno diritto a informazioni trasparenti e affidabili. Il nostro Influencer Legal Hub sarà di grande aiuto per tutti gli attori del settore per comprendere le regole».