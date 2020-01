La storia del commento di Di Battista sull’espulsione di Paragone da un account non verificato

La notizia circola ormai dalla serata del 1° gennaio. Un bel regalo di inizio anno per Gianluigi Paragone, a cui è stata notificata l’espulsione dal Movimento 5 Stelle, in seguito al voto contrario sulla fiducia alla manovra 2020. Uno scontro annunciato che non fa altro che inasprire le tensioni che si sono venute a creare in questi giorni tra il senatore e il partito con cui è stato eletto il 4 marzo 2018. Sui social network sarebbe spuntato anche un messaggio di solidarietà di Alessandro Di Battista, ma sul commento Di Battista c’è più di qualcosa che non quadra.

LEGGI ANCHE > Paragone contro Di Maio: «Ha una debolezza cronica, mi fa tenerezza»

Commento Di Battista all’espulsione di Paragone: cosa non torna

Gianluigi Paragone, infatti, ha dato notizia della sua espulsione con un post sui social network: ha scritto un foglietto a mano (su carta intestata del Senato) in cui affermava di essere stato espulso dal nulla. Il post, come è ovvio, ha causato un ampio dibattito. Tra i vari commenti, è spuntato quello di un profilo di Alessandro Di Battista.

«Gianluigi è infinitamente più grillino di molti che si professano tale – si legge e riportiamo il post nell’italiano approssimativo con cui è stato scritto -. Non c’è mai stata una volta che non fossi d’accordo con lui. Vi esorto a leggere ciò che dice e a trovare differenze con quel che dicevo io nell’ultima campagna elettorale che ho fatto. Quella da non candidato, quella del 33%. Buon anno a tutti amici mie».

Ci sono due cose da notare immediatamente. Nonostante la foto del profilo sia quella utilizzata anche dall’account ufficiale di Alessandro Di Battista, il post non è stato scritto dalla pagina verificata dell’ex deputato del Movimento 5 Stelle. La seconda cosa è che se il commento fosse stato scritto dall’account verificato, sarebbe comparso in testa ai commenti degli altri utenti. Invece, il profilo che ha scritto questa frase ha meno di 200mila followers, a fronte del milione e mezzo che la pagina verificata di Alessandro Di Battista può vantare.

Commento Di Battista, il ringraziamento di Paragone

Ciò non ha impedito allo stesso Gianluigi Paragone di ringraziare Alessandro Di Battista per il commento. «Ringrazio Alessandro Di Battista per le belle parole che usato per me, in mia difesa. Ale rappresenta quell’idea di azione e di intransigenza che mi hanno portato a conoscere il Movimento: stop allo strapotere finanziario, stop con l’Europa di Bruxelles, stop con il sistema delle porte girevoli, lotta a difesa dei veri deboli, stop alle liberalizzazioni che accomunano Lega e Pd. Io quel programma lo difendo perché con quel programma sono stato eletto. Ale lo sa».

Non sappiamo se, magari privatamente, Alessandro Di Battista abbia espresso la propria solidarietà a Gianluigi Paragone o se i due stiano preparando effettivamente un’azione politica congiunta. Certo è che, se Paragone si riferisce al commento di cui vi abbiamo appena parlato, allora può darsi che sia caduto nell’errore di dare seguito al profilo non ufficiale dell’attivista del M5S (che, ultimamente, è sempre più parco nel dispensare pareri politici via social network).

FOTO: Il post di Paragone e i commenti della pagina non ufficiale di Di Battista e dello stesso senatore