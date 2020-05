Tasse, dalla prossima denuncia dei redditi ognuno potrà vedere come lo Stato spende le sue tasse

Ce lo chiediamo sempre un po’ tutti. Dove vanno a finire le migliaia di euro di tasse che versiamo ogni anno? Nell’ambito di un’operazione trasparenza dell’Agenzia delle Entrate, andando a fare la precompilazione della prossima denuncia dei redditi ogni contribuente avrà la possibilità di scoprirlo. Nel cassetto fiscale di ogni contribuente, infatti, ci sarà un cassetto da aprire per verificare l’entità dei propri versamenti. Quella domanda tipica, “dove vanno a finire i soldi che versiamo allo Stato?”, troverà quindi una specificare risposta per ognuno dei lavoratori che vorranno informarsi facendo la dichiarazione dei redditi.

La maggior parte delle tasse versate in Italia va per pensioni, sanità e scuola

Vediamo, nel dettaglio, la divisione percentuale delle tasse che versiamo allo Stato. In cima alla lista – e non è una sorpresa – ci sono i soldi versati per le pensioni: il 21% dei versamenti Irpef viene destinato al pagamento delle pensioni; al secondo post troviamo la sanità, con il 20% delle tasse versate a questo scopo; per l’istruzione va l’11% di quello che versiamo allo Stato. Scendendo dal podio troviamo: 8,9% delle tasse per sostenere difesa, ordine pubblico e sicurezza, il 6,09% versato a favore di economia e lavoro, il 4,8% nelle casse dei trasporti, il 2,4% va alla protezione dell’ambiente e il 2,2% a cultura e sport.

Ognuno saprà esattamente quanto mette per finanziare ogni campo

Come si vede dal documento esplicativo del nuovo meccanismo pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, ognuno potrà vedere quanto ha versato nell’anno precedente e la cifra esatta per le imposte in ogni settore. Oltre a comprendere l’esatta entità dei soldi versati allo Stato questa nuova consapevolezza sarà sicuramente utile ai cittadini per capire in cosa spendiamo troppo o in cosa non spendiamo abbastanza – ad esempio quel 2,4% investito per la protezione dell’ambiente, che può sembrare un po’ poco di questi tempi -. I cittadini potranno così essere più informati sul sistema di tassazione dello stato – sia a livello generale che nel caso specifico -, potendo così anche valutare le proposte dei partiti in questo senso quando sarà il momento di andare a votare.

(Immagine dal documento dell’Agenzia delle Entrate)