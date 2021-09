Si può di nuovo richiedere e ottenere la spunta blu su Twitter

Damiano dei Måneskin ha chiesto esplicitamente alla piattaforma di ottenere la spunta blu lo scorso agosto, più o meno quando richiedere profilo verificato Twitter è diventato impossibile. La piattaforma ha ripreso un tweet dello scorso 13 agosto spiegano che il periodo di modifica per apportare miglioramenti alla funzione è terminato. Dopo aver sospeso per un mese la possibilità di ottenere la spunta blu, adesso chiunque abbia fatto o voglia fare richiesta potrà vedere la sua domanda analizzata e ricevere una risposta.

We’re back to rolling out access to request a blue badge. If you’re planning to apply and don’t yet have access, keep checking your account settings. Thanks for sticking with us. — Twitter Verified (@verified) September 13, 2021



Torna la possibilità di ottenere il profilo verificato Twitter

Lo stop alle richieste e al conseguente ottenimento della spunta blu su Twitter è stato temporaneo, come annunciato. Un mese esatto è il lasso di tempo he è stato necessario alla piattaforma per migliorare «il flusso di richieste e il processo di revisione». Dopo il grave errore riconosciuto degli account falsi che avevano ottenuto il profilo verificato, Twitter ha deciso di ripulirsi la reputazione apportando delle migliorie al procedimento.

I criteri per ottenere la spunta blu prevedono che un account sia «autentico, importante e attivo». Su The Verge viene sottolineato come, effettivamente, ci siano molti utenti noti e influenti che non sono stati verificati. Ora Twitter ha esplicitamente invitato a fare la domanda controllando le impostazioni dell’account dove, da dove – appunto – si parte per fare domanda del badge blu.

Intanto andando sulla pagina Faq Twitter c’è scritto che «abbiamo in programma di rilanciare la verifica, compreso un nuovo processo di applicazione pubblica, all’inizio del 2021». Dopo viene specificato, in totale contrasto con quanto affermato su Twitter che, «non c’è modo di richiedere la verifica oggi» (frutto, probabilmente, di un mancato aggiornamento).