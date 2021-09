Apple Event ed è subito cuoricino che si trasforma in mela su Twitter

Il tanto atteso evento dell’anno – per chi possiede almeno un prodotto del marchio – è finalmente arrivato. Questa sera, 14 settembre, si terrà l’Apple Event, occasione nella quale verranno presentati i nuovi prodotti: iPhone 13 e Apple Watch Series 7, per dirne due.

Apple Event e l’animazione su Twitter

L’hashtag #AppleEvent è subito balzato in tendenza su Twitter, ma non potevamo aspettarci diversamente da un marchio che, quando propone delle nuove uscite, le presenta nell’ambito di un evento organizzato minuziosamente, con lo scopo di renderlo l’evento dell’anno, mai un evento qualsiasi. A tal proposito, al momento, l’unico tweet presente nel profilo ufficiale di Apple è quello fissato in alto, che ovviamente annuncia l’appuntamento della serata.

California streaming. What’s coming next? Watch a special #AppleEvent today at 10 a.m. PDT to find out. — Apple (@Apple) September 10, 2021

Se metti like a quel tweet o a qualsiasi altro post su Twitter contenga l’hashtag #AppleEvent, accade qualcosa che i più piccoli definirebbero magico: il cuore del like si trasforma con un’animazione in una mela – simbolo del marchio – per poi tornare ad essere un cuore rosso fragola. Ed è qui che inizia il divertimento. In queste ore centinaia di persone stanno twittando con il mero scopo di giocare col pulsante «Metti mi piace» e di permettere ai propri seguaci di godersi l’animazione.

se mettete like ai tweet con questo hashtag potete notare che succede questo #AppleEvent pic.twitter.com/QkjaMhKteS — che fatica la vita🍹🐧 (@isoledipinte) September 14, 2021

Quello che per molti utenti è semplice divertimento e un’occasione per dar sfogo alla propria creatività creando dei meme, in realtà è anche prova della perfetta sinergia che oggigiorno c’è tra i più grandi social media e i più grandi marchi di tecnologia della scena internazionale. E poi, si sa, Apple è da sempre il più «megalomane» che ci sia, quello che si aggira con l’aria del «ce l’ho solo io». Quale se non questo marchio avrebbe potuto sfruttare il social network delle tendenze per far parlare di sé con una semplice – ma geniale – mela al posto del cuore?