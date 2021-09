Non perdere un attimo di più ad aggiornare il tuo iPhone: ne va della tua sicurezza

«Questo aggiornamento fornisce importanti aggiornamenti di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti». Tradotto nella lingua del digital: fate presto. L’aggiornamento Apple (iOS 14.8, iPadOS 14.8, watchOS 7.6.2 e macOS Big Sur 11.6), rilasciato a sorpresa a poche ore dal lancio del nuovo iPhone nel giorno in cui Cupertino diventa tradizionalmente il centro del mondo, rappresenta un meccanismo di difesa (finora non previsto dai dispositivi della mela morsicata) contro gli ultimissimi ritrovati dello spyware in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE > Apple aggiorna Mappe anche in Italia, con un occhio alla privacy

Aggiornamento Apple iOS 14.8 e altri: perché è urgente scaricarlo

Dunque, è meglio non lasciar sedimentare la notifica che, se siete in possesso di un iPhone o di un qualsiasi altro dispositivo Apple, vi arriverà in queste ore. Collegate il telefono o il vostro device a una presa di corrente e permettete al sistema operativo di aggiornarsi. Il rischio che da Cupertino hanno individuato è quello di un difetto che consente allo spyware altamente invasivo di NSO, l’azienda israeliana che è al centro dello scandalo Pegasus, di infettare iPhone, iPad, Apple Watch o il computer Mac di chiunque senza nemmeno fare un clic su qualche link. Un modo subdolo per poter essere vittime di potenziali furti di dati personali. Il team di Apple ha lavorato a questo aggiornamento a partire da una segnalazione del gruppo di ricerca Citizen Lab, dell’Università di Toronto.

Con il metodo “zero clic” è possibile per lo spyware Pegasus avere accesso a una enorme mole di funzionalità del dispositivo infettato, anche quelle coperte dalla crittografia. Lo scandalo Pegasus (scoppiato nei mesi scorsi e relativo a operazioni di spionaggio nei confronti di politici, giornalisti e attivisti di tutto il mondo, in seguito a presunte pressioni da parte di istituzioni e governi – è stata citata, tra i Paesi dell’UE, anche l’Ungheria di Viktor Orban) avrebbe dovuto già mettere in allarme. La notizia è che i dispositivi Apple diffusi in tutto il mondo sarebbero vulnerabili a questa tipologia di spyware almeno dal mese di marzo 2021.

L’aggiornamento richiesto da Apple è molto importante e di peso (da quasi 400 MB), ma è fondamentale per difendersi dall’accesso anomalo sui dispositivi attraverso uno spyware che (come accaduto, ad esempio, al presidente francese Emmanuel Macron) si infila nel dispositivo stesso senza il ponte di un link. Prima di effettuare l’aggiornamento, Apple suggerisce un backup del dispositivo con iCloud o con un pc. Quando verrà visualizzata la notifica con la disponibilità dell’aggiornamento, bisogna subito andare sul tasto Installa per effettuarlo, collegare il dispositivo all’alimentazione e connetterlo a internet attraverso il wi-fi.