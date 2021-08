L’appello di Damiano dei Maneskin a Twitter: «Verificami l’account, troppe persone fingono di essere me»

Uno, nessuno e centomila. Damiano David è il frontman della band del momento, i Maneskin, eppure ha ancora un problema di identità su Twitter. Ovviamente, non della sua identità, ma di quella sul social network. Nonostante la testa delle classifiche, la vittoria dell’Eurovision, il successo di pubblico, il trionfo su Spotify, l’artista romano non ha ancora ottenuto la spunta blu di account verificato sul social network di Jack Dorsey.

Damiano David e l’account verificato su Twitter

Un problema non da poco, né una questione di vanagloria. Quando sei un personaggio pubblico e decine di persone utilizzano la tua immagine del profilo, scimmiottano i tuoi nickname, cercano di postare con eccessiva immedesimazione, ecco che il fatto di non avere una spunta blu di verifica ufficiale da parte di qualsiasi social network potrebbe rappresentare un serissimo problema. Chiunque potrebbe “rubare” l’identità social del cantante dei Maneskin e generare fraintendimenti, anche di fronte a una stampa non particolarmente meticolosa nella ricerca delle fonti.

Twitter boss pls gimme the verified there’s too many people pretending to be me, they’ll never make it but you never know — Damiano David (@daviddamiano99) August 11, 2021

Da qui, l’appello – che sta già riscuotendo un certo successo – di Damiano (dal suo unico account Twitter, @daviddamiano99) direttamente a Jack Dorsey: «Capo di Twitter, per favore, dammi l’account verificato. Ci sono troppe persone che si fingono me: non ce la faranno mai, ma non si sa mai». Tra l’altro Damiano David, in passato, aveva affidato a Twitter diverse sue comunicazioni ufficiali, comprese le scuse per la presunta canzone di Kanye West con una frase razzista che lo stesso cantante dei Maneskin aveva interpretato tempo fa. È decisamente ora di richiedere (e di ottenere) la spunta blu.

Del resto, i requisiti per rispettare gli standard di Twitter ci sono tutti: i followers sono più di 100mila, Damiano David è indubbiamente una figura di spicco del panorama dello spettacolo a livello internazionale e i contenuti che produce non violano affatto i principi della community. Marlena, torna. Sta casa aspetta a tte.