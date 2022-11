La “spunta blu” su Twitter sarà a pagamento, ma c’è un modo per non perderla

Elon Musk, che ha comprato di recente Twitter, vuole rendere la “spunta blu” un servizio a pagamento: costerà 8 dollari al mese. La “spunta blu” indica i cosiddetti “account verificati” ed è il sistema che è stato utilizzato finora da Twitter per verificare l’identità di persone come politici, giornalisti o persone del mondo dello spettacolo che la ottenevano gratuitamente dopo un processo di verifica dell’account. Con le nuove regole ogni utente potrà ottenerla pagando un abbonamento mensile, il che pone alcuni problemi soprattutto per quanti hanno già un account verificato ma non sono d’accordo con la sottoscrizione dell’abbonamento mensile per poter mantenere la “spunta blu”. In molti hanno quindi criticato questa scelta, compreso lo scrittore statunitense Stephen King.

LEGGI ANCHE > Twitter e quella possibile trasformazione in OnlyFans: i creators possono chiedere un pagamento per i video

Un modo per aggirare l’imposizione di Musk di pagare per la “spunta blu”

Il consulente di social media Matt Navarra ha pubblicato su Twitter un link a un’estensione di Google Chrome che consente di verificare se un account avesse l’account verificato prima delle innovazioni che verranno introdotte da Elon Musk, compresa chiaramente quella relativa alle “spunte blu”, che si potranno ottenere solo sottoscrivendo un abbonamento mensile. «Non vuoi pagare Elon Musk per mantenere la spunta blu? Questo strumento confermerà al mondo intero che il tuo account è stato precedentemente verificato se Musk lo rimuove», scrive Navarra.

Verified accounts on Twitter…

Don’t want to pay Elon Musk to keep your blue tick?

This tool will confirm to the world your account was previously verified if Musk removes it.https://t.co/gV7KDQ0Anv

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 2, 2022

In un altro tweet scrive: «Scacco matto per Twitter. Questa estensione di Chrome ripristinerà la spunta blu per tutti gli account Twitter confermati come verificati prima che Elon Musk li rimuovesse per mancato pagamento». L’estensione di Google Chrome si chiama Checkmate – Verified Twitter e «Checkmate» vuol dire infatti «scacco matto».