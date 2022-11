Twitter e quella possibile trasformazione in OnlyFans: i creators possono chiedere un pagamento per i video

Non sono passati nemmeno sette giorni da quando Elon Musk è diventato effettivamente il nuovo proprietario di Twitter che già il social network ci sembra molto diverso da quello che era in passato. Lo abbiamo visto con la proposta di comprendere, nei servizi a pagamento di Twitter Blue, anche un costo per la spunta blu. Ma lo stiamo vedendo anche su alcune innovazioni che Elon Musk sta per proporre per quanto riguarda il meccanismo di funzionamento della piattaforma. Sul Washington Post è stata pubblicata una indiscrezione relativa al sistema di visualizzazione dei video: i creators potranno chiedere agli utenti una sorta di “mancia” per poter sbloccare l’accesso al video stesso.

Video a pagamento su Twitter, la nuova proposta di Elon Musk

Secondo una mail interna a cui il Washington Post ha avuto accesso, infatti, quando un creator realizza un tweet con all’interno un video, quest’ultimo avrebbe la facoltà di abilitare un paywall. Il video, in base al suo valore, potrà essere sbloccato in seguito a un pagamento di 1, 2, 5 o 10 dollari. Quando un utente di Twitter deciderà di pagare una di queste cifre, potrà visualizzare il video e versare direttamente al creator la somma. Il social network, ovviamente, recupererà una percentuale sulla singola somma. La famosa “quota bollette” che Elon Musk ha citato in risposta a Stephen King per quello che riguarda il pagamento dell’abbonamento di Twitter Blue.

Questo sistema ricorda da molto vicino quello utilizzato da OnlyFans per i propri creators: per accedere ai contenuti, sulla piattaforma per adulti, si deve corrispondere un pagamento. È questa la direzione che Twitter vuole intraprendere? Il dibattito su questa scelta è aperto. Così come resterà pending, al momento, la questione relativa al ritorno sulla piattaforma degli account che sono stati bannati in passato. Potrebbero volerci molte settimane prima che ciò avvenga. E la mente viaggia immediatamente in direzione della questione relativa a Donald Trump: probabilmente, l’ex presidente Usa avrebbe voluto utilizzare nuovamente Twitter dopo le elezioni di midterm, in modo da lanciare la sua candidatura alle presidenziali, tra due anni. Se dovesse essere confermata, al contrario, la prospettiva di un ritorno al rallentatore degli account bannati, questa previsione sarà sicuramente rivista.