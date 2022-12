Dividere le spese in viaggio o in qualsiasi altro ambito può diventare complicato: proprio in casi come questi viene in aiuto Splitwise

Splitwise, ovvero come dividere le spese in viaggio in maniera semplice | Viaggiare Informatici

Vi siete mai trovati a fare un viaggio in due o più persone con l’incombenza della suddivisione delle spese? Capita a tutti di dover partire e trovarsi, per comodità, a pagare una cosa a testa così da non dover sempre fare conti separati perdendo un sacco di tempo. Dai biglietti per i trasporti passando per gli hotel, fino alle spese quotidiane (visite a musei e monumenti, pasti, mezzi urbani), i pagamenti abbondano e tenere tracciato chi deve quanto a chi non è sempre semplice. Il metodo analogico e matematico c’è, ma perché perdere tempo quando esistono applicazioni come Splitwise? Thomas Tinti e Giulia D’alisera, travel creator del profilo Traveljam su Instagram, hanno risposto alle domande di Andrea Petroni di Vologratis per spiegare meglio il funzionamento di una delle app più comode per tenere tracciate le spese di viaggio e non solo.

LEGGI ANCHE >>> Con Rome2rio i consigli sui mezzi migliori per la meta scelta arrivano da altri viaggiatori | Viaggiare Informatici

Come funziona Splitwise per dividere le spese di viaggio

L’applicazione propone la possibilità di creare una serie di gruppi in cui invitare i propri contatti per partecipare, tutti insieme, alla creazione di una lista delle spese affrontare (così in viaggio come, per esempio, abitando con coinquilini). Ognuna delle persone coinvolte inserisce le spese che ha sostenuto e, automaticamente, l’applicazione effettua un calcolo di pareggio tale per cui ogni membro sa quanto deve a chi.

«Splitwise – sottolineano i travel creator – è utilissimo per tenere traccia di spese e conti divisi per categoria e per sapere quale è il saldo dovuto o che devi ogni volta». Non è possibile pagare il conto sfruttando questa app però esiste una funzionalità che permette di «mandare un reminder di pagamento, che deve essere fatto tramite Paypal o qualsiasi altra app».

Come abbiamo già precedentemente accennato, l’app risulta utile non solo per i viaggi ma anche «per le spese familiari o qualsiasi attività che comporti un gruppo che deve fare delle spese comuni».