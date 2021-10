Arriva la Music Mode di Clubhouse che ottimizza la qualità del suono per chi ascolta musica

Da oggi Clubhouse fornisce a chi fa contenuti musicali e a beneficio di chi li ascolta un nuovo strumento. La Music Mode Clubhouse serve per migliorare e offrire la massima qualità possibile per tutte le performance musicali fatte attraverso la piattaforma degli audio. Che sia voce, uno strumento, l’insieme delle due o una jam session, grazie alla Music Mode la qualità del suono viene ottimizzata fornendo un’esperienza della massima qualità possibile e in stereo.

Music Mode Clubhouse: come funziona

La Music Mode di Clubhouse è ideale anche per chi utilizza apparecchiature audio professionali (ad esempio microfoni USB esterni o mixer). Partiamo, innanzitutto, spiegando come abilitare questa nuova funzione – disponibile, per ora, solo per iOS ma in arrivo preso anche su Android -: si tratta di entrare nella room e fare tap suo tre puntini in alto. Selezionato “Audio Quality”, è sufficiente scegliere l’opzione “Music”. Questo lo deve fare l’utente che ha intenzione di farsi ascoltare mentre chi fruisce non deve fare assolutamente nulla, solo essere sicuro di stare utilizzando un buon paio di auricolari o di cuffie. La Music Mode funzionerà anche per i “Clips”, ovvero quei segmenti di trenta secondi che i Creator salvano e vanno a condividere successivamente.

Essendo una piattaforma audio unica nel suo genere, Clubhouse – in seguito al boom iniziale – sta puntando tutto sulla qualità e il tempo medio trascorso dagli utenti sulla piattaforma arriva a 70 minuti. Dopo l’audio spaziale o audio 3D – che permette di sentire da cuffie o auricolari come se il suono fosse emesso nella stanza in cui si si trova – arriva anche uno strumento che chi fa musica su Cubhouse – insieme a chi ama fruirne apprezzerà sicuramente -. Oltre che per i musicisti, Clubhouse si è rivelato il social fare dibattiti su moltissimi argomenti, dal cinema alla politica passando per cultura e sport.