Clubhouse annuncia l’arrivo dell’audio spaziale

Domenica iOS ha reso disponibile un aggiornamento di Clubhouse che mira a rendere le conversazioni più realistiche. Si punta tutto sull’audio spaziale Clubhouse, una tecnologia recente che necessita di uno specifico hardware e che tenta di riprodurre lo stesso effetto di impianti audio 5.1 e 7.1 negli altoparlanti delle cuffie. Così facendo, si ottiene l’effetto di suoni posizionati nello spazio 3D, come se provenissero da un punto preciso della stanza ma in realtà sono in cuffia.

hearing a lot of people in rooms playing with this and figuring it out! in case you’re wondering, you will *not* hear spatial audio when you’re on stage — only when you’re in the audience. — Clubhouse (@Clubhouse) August 29, 2021



L’aggiornamento per l’audio spaziale Clubhouse

L’aggiornamento è stato definito in arrivo dalla piattaforma, annunciato sui canali social. Le chiamate Clubhouse, per chi supporta l’aggiornamento, potranno quindi essere fatte sfruttando la tecnologia dell’audio spaziale che renderà ancora più realistica l’esperienza. L’audio sembrerà provenire dallo spazio tridimensionale attorno alla testa. La funzione varrà sia per le cuffie Bluetooth che per quelle cablate.

Come funziona? L’implementazione dell’audio spaziale assegna in primis una posizione specifica per ogni altoparlante e poi agisce distribuendolo il suono come se provenisse in maniera uniforme dalla stanza. L’audio spaziale sta emergendo nel 2021 dopo essere stato inserito in tutti i nuovi prodotti dell’azienda e, a catena, la nuova possibilità dell’audio 3D sta trovando spazio anche in PS5, Amazon Echo Studio – che ha lanciato il proprio altoparlante a 360° – e Verizon.

L’aggiornamento va nella direzione di dare uno scossone a una piattaforma solo audio che – finché è stata una novità, anche nel corso della pandemia – ha registrato un grandissimo successo e un numero enorme di download in pochissimo tempo ma della quale, ora, si sente parlare meno (quantomeno in Italia) nonostante sia stata resa disponibile per Android lo scorso maggio.