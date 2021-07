Twitter verso gli effetti vocali su Spaces

Twitter Spaces sembra stia valutando una nuova funzionalità, ovvero introdurre la possibilità di modificare l’intonazione della propria voce o aggiungere l’eco.

Il lancio di Spaces lo scorso giugno 2020 ha rappresentato la risposta di Twitter alle stanze audio virtuali di Clubhouse ed è una valida alternativa all’app che, nei mesi successivi, è stata affiancata anche da Live Audio Rooms, le stanze audio di Facebook. Twitter ha iniziato a distribuire Spaces nella sua app iOS a un gruppo limitato di persone e ha poi aggiunto un’app per Android a marzo 2021, che ha annunciato con un tweet direttamente dall’account ufficiale di Spaces.

Android folks, our beta is growing! starting today you will be able to join and talk in any Space. SOON you’ll be able to create your own but we’re still working out some things. keep your 👀 out for live Spaces above your home tl

— Spaces (@TwitterSpaces) March 2, 2021